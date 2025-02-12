Группа испанских ученых в ходе научной экспедиции выявила масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды. По мнению специалистов, они могут стать «бомбой для климата планеты», пишет El Pais.

Исследователи уточнили, что в ходе экспедиции обнаружили выбросы метана длиной до 700 и шириной до 70 метров.

Геолог Рикардо Леон уточнил, что подобные явления уже были зафиксированы в Арктике, но в Антарктиде они обнаружены впервые.

По мнению исследователей, газ может прорываться на поверхность через разломы. Они пояснили, что метан накопился в морских недрах Антарктиды около 20 тысяч лет назад.

« Э т о к а к л е д , к о т о р ы й м о ж н о п о д ж е ч ь , и о н б у д е т г о р е т ь » , — з а м е т и л г е о л о г Р о ж е У р х е л е с а .

Ученые обнаружили, что Антарктида стремительно зеленеет из-за изменений климата

Ученые подсчитали, что общий объем выбросов может составить 24 гигатонны углерода, это эквивалентно выбросам всего человечества за два года.