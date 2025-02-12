El Pais: в Антарктиде впервые обнаружены опасные для климата выбросы метана
Группа испанских ученых в ходе научной экспедиции выявила масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды. По мнению специалистов, они могут стать «бомбой для климата планеты», пишет El Pais.
Исследователи уточнили, что в ходе экспедиции обнаружили выбросы метана длиной до 700 и шириной до 70 метров.
Геолог Рикардо Леон уточнил, что подобные явления уже были зафиксированы в Арктике, но в Антарктиде они обнаружены впервые.
По мнению исследователей, газ может прорываться на поверхность через разломы. Они пояснили, что метан накопился в морских недрах Антарктиды около 20 тысяч лет назад.
«Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть», — заметил геолог Роже Урхелеса.
Ученые обнаружили, что Антарктида стремительно зеленеет из-за изменений климата
Ученые подсчитали, что общий объем выбросов может составить 24 гигатонны углерода, это эквивалентно выбросам всего человечества за два года.