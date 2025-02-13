Маску с изображением Медузы возрастом две тысячи лет обнаружили на Сицилии

Археологи в ходе полевых работ на Сицилии в Италии обнаружили маску возрастом две тысячи лет с изображением Медузы.

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Специалисты нашли исторический артефакт в Археологическом парке Долины Храмов. Изваяние отыскали во время раскопок дома поздней республиканской эпохи, который, как предполагают эксперты, был мастерской ремесленника, изготавливавшего маски в I веке до нашей эры. По словам историков, которые также изучили находку, изображение Медузы нередко применялось как символ, оберегающий человека от зла.

— Э т о о т к р ы т и е п р о л и в а е т с в е т н а п р о и з в о д с т в е н н у ю д е я т е л ь н о с т ь и с и м в о л и ч е с к у ю к у л ь т у р у д р е в н е й Ф и н ц и а д ы , п о д ч е р к и в а я в а ж н о с т ь р е м е с л а в р и м с к и й п е р и о д , — п е р е д а е т с л о в а а р х е о л о г о в Fox News.

Другую интересную находку обнаружили волонтеры Центра открытий Лидса в Англии — около древнеегипетской мумии они отыскали небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет.

Команда археологов во французском Бордо также обнаружила девять саркофагов, возраст которых превышает 1,3 тысячи лет. Всего по итогам всех раскопок было найдено порядка 20–30 могил.