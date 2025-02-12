Смартфоны Xiaomi будут получать обновления прошивки для аккумуляторов

Компания Xiaomi представила новую функцию в HyperOS 2.0, с помощью которой смартфоны получили возможность обновлять прошивку аккумулятора. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

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Нововведение стало появляться в разделе настроек аккумулятора после установки актуальных обновлений. Теперь пользователи могут оптимизировать работу аккумулятора без необходимости обновлять другие системные компоненты, как это было с обновлением модуля Bluetooth.

Новая функция нацелена на повышение эффективности использования аккумулятора. Среди улучшений отмечаются новые алгоритмы зарядки, более точный контроль энергопотребления, корректировка данных об уровне заряда и устранение ошибок.

Ранее подобные обновления прошивки аккумулятора не были доступны ни у Xiaomi, ни у других производителей.

На данный момент возможность обновления прошивки аккумулятора доступна только в HyperOS 2.0. Ожидается, что Xiaomi предоставит более подробную информацию о поддержке различных моделей и механизмах работы этой функции в ближайшее время.