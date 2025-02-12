Новая коллаборация Crocs и Samsung: в продаже появился «чехол-тапок»

Бренд Crocs начал сотрудничать с компанией Samsung. В рамках этой коллаборации были созданы чехлы для смартфонов Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, которые напоминают фирменные тапки, следует из данных на сайте производителя техники.

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Чехлы имеют все характерные особенности оригинальных тапок: удобную лямку для фиксации в руке, рельефную поверхность на гранях, пуговицу в виде крокодила и даже функциональные отверстия для джиббитсов. Чехлы доступны в двух цветах: голубом и бежевом.

По словам первых покупателей, чехол отличается высоким качеством. Он изготовлен из прочного материала, который обеспечивает надежную защиту смартфона. Углы чехла твердые и практически не сгибаются, а выступы над экраном обеспечивают дополнительную защиту.

В настоящее время чехол Crocs уже доступен для покупки, но только в Европе и США. В связи с акцией по запуску товара, его можно приобрести по специальной цене — 56 долларов или 5500 рублей. Однако после окончания акции стоимость вырастет до 70 долларов или 7000 рублей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Наталью Голицыну сообщило, что покупать новые смартфоны Samsung на маркетплейсах и сером рынке рискованно. По словам специалиста, гаджет может быть ввезен в РФ из Индии. Есть вероятность, что его не проверяли на совместимость с российским рынком, добавила она.