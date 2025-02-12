На аукцион выставили подписанную Стивом Джобсом визитную карточку
Бостонская компания RR Auction выставила на аукцион редкую визитную карточку Apple Computer, подписанную Стивом Джобсом. Об этом сообщает портал MacRumors.
Карточка датируется 1983 годом, а по системе оценки состояния и редкости коллекционных карточек PSA визитке был присвоен высший рейтинг Gem Mint 10, что означает ее практически идеальное состояние.
По состоянию на 12 февраля ставка за уникальный лот составляет $75 тыс. (около 7,1 млн руб.). При этом аналогичная визитная карточка с автографом Джобса была продана в прошлом году за более чем $181 тыс. (около 17,3 млн руб.), поэтому эта ставка, вероятнее всего, не окончательная.
Стив Джобс редко оставлял автографы, что лишь усиливает ценность таких лотов для коллекционеров. Визионера и экс-главы Apple не стало в 2011 году в возрасте 56 лет. Коллекционные предметы с его подписью часто продаются по высоким ценам на аукционах. Например, в 2023 году подписанный Джобсом чек был продан за более чем $100 тыс. (около 9,5 млн руб.).
Аукцион RR Auction продлится до 20 февраля.