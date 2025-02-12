На аукцион выставили подписанную Стивом Джобсом визитную карточку

Бостонская компания RR Auction выставила на аукцион редкую визитную карточку Apple Computer, подписанную Стивом Джобсом. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Карточка датируется 1983 годом, а по системе оценки состояния и редкости коллекционных карточек PSA визитке был присвоен высший рейтинг Gem Mint 10, что означает ее практически идеальное состояние.

По состоянию на 12 февраля ставка за уникальный лот составляет $75 тыс. (около 7,1 млн руб.). При этом аналогичная визитная карточка с автографом Джобса была продана в прошлом году за более чем $181 тыс. (около 17,3 млн руб.), поэтому эта ставка, вероятнее всего, не окончательная.

Стив Джобс редко оставлял автографы, что лишь усиливает ценность таких лотов для коллекционеров. Визионера и экс-главы Apple не стало в 2011 году в возрасте 56 лет. Коллекционные предметы с его подписью часто продаются по высоким ценам на аукционах. Например, в 2023 году подписанный Джобсом чек был продан за более чем $100 тыс. (около 9,5 млн руб.).

Аукцион RR Auction продлится до 20 февраля.