Определен показатель, уточняющий классификацию галактик

Исследователи Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ГАИШ МГУ) выявили новый показатель, по которому можно различать сейфертовские галактики. Выводы авторов позволяют более точно классифицировать объекты, сообщила пресс-служба вуза.

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Сейфертовские галактики отличаются яркими звездообразными ядрами и сильными широкими линиями излучения. В зависимости от ширины эмиссионных спектральных линий ученые подразделяют такие галактики на I и II типы, а также галактики с резкой сменой типа. При этом согласно унифицированной классификации активных ядер галактик (АЯГ), сейфертовские объекты обоих типов представляют собой одни и те же галактики, расположенные под разными углами к земному наблюдателю: тип I виден нам сверху (с "полюса"), а тип II - сбоку (с "ребра") галактического диска. Однако галактики, обнаруженные в последние годы, заставляют сомневаться в такой классификации: к примеру, объект NGC 1566 показал несколько эпизодов смены своего типа, которые нельзя объяснить изменением наклона галактического диска. Работа ученых МГУ позволила уточнить понимание этих различий с помощью нового признака.

" А с т р о н о м ы Г о с у д а р с т в е н н о г о а с т р о н о м и ч е с к о г о и н с т и т у т а и м . П . К . Ш т е р н б е р г а МГУ благодаря рентгеновским данным обнаружили фундаментальное рентгеновское различие между сейфертовскими галактиками I и II типа, а также галактиками с резкой сменой типа. Авторы показали, что ключевой параметр, по которому отличаются два типа - отношение рентгеновской светимости к эддингтоновской светимости", - говорится в сообщении.

Авторы определили, что отношение одного вида светимости этих объектов к другому у галактик I типа является высоким, а у галактик II типа низким. Для объектов с резкой сменой типа, к которым относится и галактика NGC 1566, этот показатель лежит на границе значений двух основных типов. Выводы открывают новые возможности развития рентгеновской астрономии для лучшего понимания механизмов излучения массивных объектов во Вселенной.

" Н а ш и р е з у л ь т а т ы у б е д и т е л ь н о с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о р а з н о о б р а з и е т и п о в с е й ф е р т о в с к и х г а л а к т и к м о ж н о о б ъ я с н и т ь р а з л и ч и е м л и ш ь о д н о г о п а р а м е т р а - о т н о ш е н и я р е н т г е н о в с к о й с в е т и м о с т и А Я Г к е г о э д д и н г т о н о в с к о й с в е т и м о с т и , б е з к а к о й - л и б о н е о б х о д и м о с т и в д о п о л н и т е л ь н ы х р а з л и ч и я х в п а р а м е т р а х А Я Г , к а к , н а п р и м е р , о р и е н т а ц и я в п р о с т р а н с т в е . Т е м с а м ы м р а з м ы в а е т с я р а з л и ч и е м е ж д у А Я Г т и п а I и I I , а т а к ж е г а л а к т и к а м и с о с м е н о й т и п а " , - п о я с н и л а Е л е н а С е й ф и н а , в е д у щ и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к ГАИШ МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Результаты работы опубликованы в журнале Q1 Astronomy and Astrophysics.