Роликовым конькам добавили электродвигатель

Немецкий предприниматель и конькобежец Марсель Фрерихс создал инновационное устройство под названием Blade Booster, которое позволяет превратить обычные роликовые коньки в моторизованные. Об этом сообщает New Atlas.

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В отличие от большинства аналогичных продуктов, которые требуют приобретения новых электрических роликов, этот модуль легко устанавливается на уже имеющуюся экипировку.

В настоящее время собираются средства на Kickstarter, чтобы запустить производство этого продукта. Это может стать настоящим прорывом в мире катания на роликах.

Устройство Blade Booster представляет собой конструкцию, состоящую из основного блока, выполненного из алюминия, и двух коньков. Основной блок крепится к передней части одного из коньков. В этом блоке установлен бесщеточный электродвигатель мощностью 250 Вт.

Он передает энергию на полиуретановое ведущее колесо через ременную передачу. Чтобы запустить устройство, пользователь должен наклонить ногу вперед, прижать колесо к земле и активировать его с помощью пульта дистанционного управления.