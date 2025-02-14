Как засухи и наводнения изменили жизнь людей в XVI веке

Румынские ученые проанализировали тексты XVI века из Трансильвании, описывающие экстремальные засухи и потопы. Оказалось, что Малый ледниковый период, проходивший в тот период в Западной Европе, почти не затронул Трансильванию. Вместо этого в первую половину столетия в регионе обмелели реки и вымер скот, а во вторую погодные колебания привели к голоду, нашествию саранчи и Черной чуме. Эти события заставили людей улучшить инфраструктуру городов. В будущем новые данные о жизни в прошлом позволят лучше понять последствия современного глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Climate.

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Климат прошлого можно изучать не только с помощью ледников, отложений или пыльцы растений, но и с помощью письменных источников. Дневники, церковные книги, хроники и другие документы на протяжении всей истории фиксировали, как люди воспринимали погодные катаклизмы и реагировали на них.

Румынские ученые решили проанализировать тексты XVI века из Трансильвании, современной Румынии. Исследователи обратили внимание на то, как люди описывали экстремальные климатические явления и справлялись с их последствиями.

В первой половине XVI века в Трансильвании преобладала жаркая и сухая погода. Один из ярких примеров — лето 1540 года. В записях говорится, что «реки обмелели, источники высохли, реки превратились в тонкие струйки, скот падал на полях, и воздух был пропитан отчаянием, когда люди собирались в процессии, молясь о дожде».

Уже во второй половине столетия климат стал более влажным. Обильные осадки и наводнения достигли пика в 1590-х годах. Несмотря на то, что в западных районах Европейского континента начался Малый ледниковый период, вызвавший похолодание на 0,5°C, он почти не затронул Трансильванию.

Погодные колебания часто приводили к катастрофам, прямо или косвенно связанными с климатом. В их число входили 30 лет Черной чумы, 23 года голода и 9 лет нашествий саранчи. Все эти бедствия заставили людей адаптироваться и построить инфраструктуру для защиты от наводнений, улучшит ирригационные системы или переместить свои поселения в более безопасные районы. Ученые полагают, что такие кризисы могли даже стимулировать технологические инновации.

Исследователи подчеркнули, что письменные источники могут быть субъективными и неполными — например, команда не смогла проанализировать записи 15 лет XVI века из-за недостатка информации и ее противоречивости. Несмотря на это, источники дают ценную информацию о том, как климатические изменения повлияли на общество в прошлом. Новые данные позволят улучшить понимание социально-экономических последствий современного глобального потепления и их роли в истории человечества.