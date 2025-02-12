Новый вид рыб назвали в честь героини аниме Миядзаки

Китайские исследователи обнаружили новый вид глубоководной рыбы и дали ей имя в честь Сан, героини культового аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Об этом сообщил журнал ZooKeys.

© Вечерняя Москва

Ученые обратили внимание на уникальную окраску щек у особей, выставленных на продажу на онлайн-площадках морепродуктов. Проведенный генетический анализ подтвердил, что это ранее неизвестный науке вид. Полосы на морде рыбы напомнили ученым узоры на лице Сан — юной девушки, выросшей среди волков и стремящейся восстановить баланс между человеком и природой. Кроме того, слово «мононоке» в японской мифологии обозначает духов природы, что перекликается с народным названием этой рыбы в Китае — «рыба-призрак с конской головой».

Branchiostegus sanae принадлежит к семейству Branchiostegidae, представители которого живут на глубинах до 600 метров и имеют важное значение для промысла в Восточной и Юго-Восточной Азии. С 1990 года было открыто всего три новых вида рода Branchiostegus, поэтому данное открытие имеет особую значимость. Исследования проводились специалистами из Института океанологии Южно-Китайского моря при Китайской академии наук и других научных организаций, уточнили в журнале.