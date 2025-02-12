В Италии придумали космический двигатель, работающий на воде

Ученые из Болонского университета приступили к созданию электрического двигателя мощностью до 500 Вт, который может работать на воде, превращая ее в плазму с помощью электролиза. Разработка описана в журнале Popular Mechanics (PopMech).

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Этот проект, известный как WET, может стать основой для будущих межпланетных миссий, предлагая экологически чистую альтернативу традиционным химическим двигателям. В отличие от традиционных ракетных двигателей, выбрасывающих углекислый газ и другие загрязнители, новая технология обещает быть гораздо более безопасной для окружающей среды.

Процесс работы двигателя включает испарение воды с последующим ее распадом на молекулы водорода и кислорода при нагревании. Затем эти атомы ионизируются, образуя плазму, которая, в свою очередь, создает кинетическую тягу для разгона космического аппарата.

Планируется создание двигателей мощностью от 100 до 500 Вт, которые сначала будут протестированы на спутниках, а затем адаптированы для более сложных миссий в глубокий космос. Одним из главных преимуществ новой технологии является возможность использования воды, которая широко присутствует на Луне, Марсе и астероидах, что позволит заправлять космические аппараты прямо в космосе, не доставляя топливо с Земли.