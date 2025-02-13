Искусственный интеллект проверил картину Рембрандта на подлинность

Картину «Польский всадник», вызывавшую у экспертов сомнения в связи с ее авторством, проанализировали с помощью модели искусственного интеллекта. Вердикт робота подкрепил уверенность тех, кто считал это произведение определенно рембрандтовским.

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Вокруг этого полотна, хранящегося в нью-йоркской Коллекции Фрика, уже много десятилетий ведутся бурные споры, касающиеся как личности его героя, так и авторства Рембрандта (1606–1669). Недавно цюрихская фирма Art Recognition, лидер в сфере установления подлинности предметов искусства, проанализировала картину «Польский всадник» (около 1655) при помощи своего программного обеспечения на основе искусственного интеллекта в надежде определить степень участия великого лейденца в создании произведения.

Последствия маленькой ремарки

Как и многие другие работы нидерландского мастера, «Польский всадник» когда-то пал косвенной жертвой деятельности Исследовательского проекта «Рембрандт» (Rembrandt Research Project, RRP): в его самый беспощадный период экспертная комиссия урезала список атрибутированных художнику работ с 650 до всего 265. В 1984 году тогдашний глава RRP Йосуа Брюйн мимоходом отметил в одной из книжных рецензий, что «Польский всадник» «демонстрирует поразительное сходство, если не сказать больше, с ранними работами Дроста» (имелся в виду ученик Рембрандта Виллем Дрост). Это небольшое замечание, сделанное задолго до публикации в 2010 году всестороннего анализа полотна в серии RRP «Корпус картин Рембрандта», многих тогда заставило думать, будто члены исследовательского проекта исключили работу из признанного корпуса. В действительности же это было не так.

Миф, порожденный лишь одной ремаркой, привел к «небольшой катастрофе», как написал в 2014 году исследователь творчества Рембрандта Эрнст ван де Ветеринг в заключительном томе каталога-резоне RRP, «главным образом потому, что и другие специалисты по творчеству Рембрандта тоже начали высказывать сомнения в его авторстве. Посеянные однажды, сомнения укоренились, несмотря на то, что в 1997 году RRP подтвердил, что считает картину подлинником Рембрандта».

Это полотно в 1910 году приобрел американский промышленник Генри Клей Фрик (до того оно с 1790-х годов хранилось в разных польских королевских и аристократических собраниях), и вот уже более века картина входит в число главных достопримечательностей музея, носящего имя своего основателя. После публикации упомянутой статьи Брюйна некоторые эксперты обратили внимание на то, что, хотя лицо всадника и прописано тонко, его выражение лишено той сложности, которую мы привыкли видеть на портретах Рембрандта. Пейзаж критиковали за отсутствие атмосферной глубины. Отмечали также, что мазки кое-где отличаются от знакомой нам техники.

Сторонники авторства Рембрандта возражали, что достоинства картины перевешивают ее странности. Они отмечали, что поза всадника, тонкая игра света на его доспехах и пронизывающее сцену эмоциональное напряжение соответствуют рембрандтовскому мастерству. Другие предполагали, что Рембрандт мог сам начать работу, но оставить незаконченной и ее завершил кто-то из последователей. В числе явно незаконченных элементов — круп, хвост и задние ноги коня, руки всадника и отдельные участки пейзажа.

Многих сомневающихся озадачивала странная манера, в которой написаны копыта коня и земля под ними. Однако, как отмечает Ветеринг, «на самом деле они были позднее написаны реставратором, причем не очень искусно. Их потребовалось написать заново, поскольку от нижней части картины отрезали кусок и заменили его новой полосой холста». Пятый том «Корпуса» содержит подробный анализ картины, в том числе копыт коня, написанных реставратором XIX века на новом фрагменте холста, и работы, проделанной на том же участке Уильямом Суром из Музея Фрика в 1950 году. В томе 2014 года RRP так описывает картину: «Рембрандт. „Польский всадник“. Частично незакончен, местами позднее дописан другой рукой».

Глазами обученного робота

Компания Art Recognition — самая перспективная и успешная из фирм, создающих новые инструменты для анализа произведений искусства с использованием искусственного интеллекта. Ее основала в 2019 году Карина Поповичи, бывший физик, доктор наук в области вычислительной техники. Art Recognition разрабатывает алгоритмы искусственного интеллекта для анализа и оценки подлинности картин. Изучается также провенанс, проводятся необходимые лабораторные исследования.

Объединив техническую экспертизу с любовью к искусству, Карина Поповичи создала ИИ-инструмент, призванный помочь искусствоведам, коллекционерам и музейщикам принимать решения на основании как можно более полного объема информации. Она особо подчеркивает, что подобные системы никогда не заменят человеческий глаз, но могут стать ценным вспомогательным инструментом. Кроме того, технологию Art Recognition можно применять удаленно, поскольку она работает с цифровыми изображениями в высоком разрешении.

Эта технология уже использовалась в качестве дополнительного аргумента при оценке подлинности работ Рафаэля и Антониса ван Дейка. Она способна распознавать едва заметные закономерности в мазках и композиции. Поповичи так объясняет принцип ее работы: «Мы обучаем ИИ как на фотографиях всех известных произведений конкретного художника, так и на отрицательных примерах, в том числе известных подделках, работах его последователей, учеников, школы, круга и так далее, и даже на созданных генеративным ИИ цифровых изображениях в стиле этого художника. На них ИИ учится узнавать основные характеристики манеры художника и отличать его подлинники от не­аутентичных работ. Ключевым признаком служат особенности мазка, но ИИ изучает и другие характеристики. По завершении обучения программа сопоставляет характеристики, которым была обучена, с особенностями исследуемого произведения и выдает оценку вероятности того, что это подлинник».

Анализ «Польского всадника» осложнялся не только добавленной полосой нового холста, но и другими позднейшими вмешательствами: картина подвергалась реставрации в 1833 и 1877 годах, а также расчистке в 1898-м и 1950-м. Программное обеспечение Art Recognition обучили тому, на что нужно обращать внимание, а что следует игнорировать. Результаты анализа говорят о том, что копыта и нижняя часть передней левой и задней правой ног коня, а также участки земли вокруг написаны реставраторами XIX века. Программа пришла к выводу, что ни один из этих элементов не принадлежит Рембрандту.

В других частях картины модель распознавания оценила вероятность его авторства от 69 до 83%. Система Art Recognition анализирует отдельные участки полотна и расценивает вероятность выше 60% как убедительное свидетельство в пользу того, что участок написан именно этим художником. Разброс вероятности между 69 и 83%, скорее всего, объясняется тем, что дописывать «Польского всадника» помогали подмастерья, что характерно для той эпохи.

Результаты анализа Art Recognition согласуются с выводами Ветеринга в томах RRP, изданных в 2010 и 2014 годах. Представитель Музея Фрика отказался комментировать выводы, сделанные искусственным интеллектом, сославшись на политику институции.