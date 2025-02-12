Ученые заново исследовали самую известную фотографию НЛО

В августе 1990 года двое туристов, работающие шеф-поварами в отеле, сделали ряд фотографий загадочного самолета в форме алмаза, замеченного над маврами у деревни Кальвин в Шотландии. Спустя 35 лет снимки изучили с помощью современных технологий в Университете Шеффилда Халлама (Великобритания), и они все еще считаются одними из самых четких и достоверных свидетельств зафиксированных необычных явлений, сообщает Guardian.

© Naukatv.ru

По словам очевидцев, объект парил тихо и статично, не издавая звуков и не оставляя дымового шлейфа, а затем, после появления истребителя Harrier, внезапно поднялся вертикально и исчез. Снимки были переданы в местную газету, а затем – в Министерство обороны (MOD), которое запросило негативы и провело внутреннее расследование, однако окончательных выводов опубликовано не было.

Пентагон опубликовал рассекреченные видео об НЛО

Крейг Линдсей, офицер прессы в Данфермлайне, был поражен четкостью фотографий и передал их в MOD, после чего дело засекретили. Спустя много лет Линдсей обнаружил копию снимков, хранившуюся между старыми документами, и передал ее профессору Дэвиду Кларку из Университета Шеффилда. Анализ изображения подтвердил, что объект не является подделкой, но комманда ученых так и не раскрыла окончательную природу явления.

Исследователи, изучавшие рассекреченные документы и копии негативов, не смогли однозначно определить, что же представлял собой загадочный «алмазный» объект. Одни предположили, что это мог быть экспериментальный разведывательный самолет (возможно, Aurora), другие — что речь идет об оптической иллюзии или даже тщательно организованном розыгрыше.

Молчание официальных органов лишь усилило интерес общественности к загадке. Несмотря на десятилетия исследований и многочисленные теории, секрет фотографии так и не был раскрыт, что продолжает подпитывать споры и теории заговора.