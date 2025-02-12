Дефицит яиц: как США повезло спастись от эпидемии гриппа в 1957

Последние месяцы в США наблюдается серьезный дефицит куриных яиц: повышающаяся угроза эпидемии птичьего гриппа вынудила фермеров убить миллионы куриц, чтобы предотвратить распространение болезни. Примечательно, что нечто похожее было и 70 лет назад — но тогда о дефиците яиц беспокоились по другим причинам. Портал popsci.com рассказал, как один микробиолог смог предотвратить вторую пандемию испанки.

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Грипп — одна из самых непредсказуемых болезней. Каждый год вирус немного мутирует, и чем значительнее мутация, тем меньше вероятность, что иммунная система человека распознает заболевание и сможет бороться с ним. Грипп подвержен т.н. феномену антигенного дрейфа: время от времени его генетическая композиция сильно меняется. А из-за этого люди становятся еще менее иммунными, в результате чего вероятность распространения болезни возрастает в разы.

Американский микробиолог Морис Хиллеман знал, что очередная мутация гриппа — лишь вопрос времени, и пандемия, сопоставимая по масштабам с буйством испанки в 1918 году, может повториться. Но когда именно, никто не мог предсказать.

В апреле 1957 года Хиллеман открыл газету и увидел статью о пациентах «с остекленевшими глазами», наводнивших клиники Гонконга. Текст был длиной всего в восемь предложений, но ученому хватило первых четырех слов в заголовке, чтобы насторожиться: «Гонконг борется с гриппом».

За месяц, прошедший с этой тревожной новости, Хиллеман запросил, получил и протестировал образец вируса от коллег в Азии. К маю он и его команда знали, что у американцев нет иммунитета к новой версии вируса. На горизонте маячила новая потенциальная эпидемия.

В 1920-1930 годах правительство США вложило миллионы долларов в исследование гриппа. К 1944-му ученые не только понимали, что болезнь вызывает мутирующий вирус, но и смогли разработать вакцину. Вот только уже в 1946 году эта вакцина оказалась бесполезной из-за антигенного дрейфа. В отличие от прививок против полиомиелита или оспы, которые делаются раз и навсегда, формула вакцины от гриппа нуждается в регулярном обновлении, чтобы сохранять эффективность.

Но американцы тогда еще не привыкли к идее ежегодной вакцинации. По факту, многие из них в принципе не делали прививки от гриппа. Увидев разрушительные последствия эпидемии 1918 года в Испании, чиновники тут же озаботились защитой военнослужащих от вируса, поэтому в период Второй мировой и после него вакцинация проводилась среди военных.

Весной 1957 года правительство попросило производителей вакцин ускорить работу над новой вакциной от гриппа.

Обычно фермеры зачастую убивают петухов и лишних куриц, чтобы сократить финансовые издержки, однако Хиллеман попросил их не трогать животных. Производителям вот-вот понадобился бы огромный запас яиц для создания большого запаса вакцин аккурат перед тем, как мутировавший грипп прибудет в США. Но они немного опоздали: болезнь добралась до Штатов уже в июне.

Хорошая новость была в том, что новый вирус оказался не таким смертельным, как его предшественник 1918 года. В надежде предупредить публику, при этом не вызвав национальную панику, генеральный хирург страны Лерой Берни и другие эксперты обсудили грипп и необходимость вакцинации на телевидении. Правительство также запустило социальную рекламу и работало с региональными организациями здравоохранения, чтобы мотивировать людей на прививки.

Тем не менее, процент вакцинации все равно был «средним». Не из-за того, что американцы скептически относились к самой вакцине, а потому, что никто не воспринимал грипп как серьезную угрозу. Почти 40 лет тишины притупили воспоминания о пандемии 1918 года, тогда как прогресс в сфере антибиотиков снизил риск смертельной пневмонии, сопровождающей грипп.

Если трагедия 1918 года запомнилась современникам смертями и хаосом, то пандемия 1957-го стала самой удачной. Повезло, что Хиллеман заметил статью в газете о гриппе в Азии. Повезло, что он сразу сообразил повысить темпы производства оплодотворенных яиц. И повезло, что мутировавший вариант гриппа не был таким же смертоносным, как испанка.

Понимая, что страна по счастливой случайности избежала катастрофы, специалисты по здравоохранению начали более тщательно следить за гриппом в 1960-х. Параллельно они также работали над совершенствованием вакцин и продвижением ежегодного прививания в массы. Множество факторов, включая разработку вакцины от полиомиелита и просвещение публики, сыграли роль в формировании медицинской бюрократии того времени.