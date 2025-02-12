Красно-зеленые облака плывут по марсианскому небу в новом наборе изображений, полученных камерами Mastcam — «глазами» марсохода Curiosity. Снятое 17 января видео обнародовало НАСА.

Марсианские облака состоят либо из водяного льда, либо, на больших высотах и ​​при более низких температурах, из замерзшего углекислого газа (сухого льда). Последние могут иметь радужную окраску, они формируются на высоте 60-80 км и более-менее заметны в сумерках.

Рассвет сумеречных облаков

Сумеречные (серебристые) облака на Марсе впервые наблюдались миссией NASA Pathfinder в 1997 году; Curiosity не замечал их до 2019 года, и вот пошел четвертый марсианский год, когда марсоход присылает живописные кадры этого явления, которое происходит ранней осенью в южном полушарии.

« Я н а в с е г д а з а п о м н и л , к а к в п е р в ы е у в и д е л э т и п е р е л и в а ю щ и е с я о б л а к а , и с н а ч а л а б ы л у в е р е н , ч т о э т о к а к о й - т о ц в е т о в о й а р т е ф а к т . Т е п е р ь э т о с т а л о н а с т о л ь к о п р е д с к а з у е м ы м , ч т о м ы м о ж е м п л а н и р о в а т ь с ъ е м к у з а р а н е е ; о б л а к а п о я в л я ю т с я в о д н о и т о ж е в р е м я г о д а » , — г о в о р и т М а р к Л е м м о н и з И н с т и т у т а к о с м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й в Б о у л д е р е , а в т о р с т а т ь и в Geophysical Research Letters с итогами первых двух сезонов наблюдений Curiosity за сумеречными облаками.

Облачная тайна

Одна большая загадка заключается в том, почему сумеречные облака из сухого льда не были замечены в других местах на Марсе. Curiosity находится на горе Шарп в кратере Гейла к югу от марсианского экватора, Pathfinder приземлился в долине Ареса, к северу от экватора. Марсоход Perseverance в кратере Джезеро в северном полушарии не видел никаких сумеречных облаков. Леммон и другие предполагают, что некоторые регионы могут быть предрасположены к их образованию — например, из-за гравитационных волн.

« Н е о ж и д а л о с ь , ч т о у г л е к и с л ы й г а з б у д е т к о н д е н с и р о в а т ь с я з д е с ь в л е д — з н а ч и т , ч т о - т о о х л а ж д а е т е г о д о т а к о й с т е п е н и , ч т о э т о с т а н о в и т с я в о з м о ж н ы м . О д н а к о г р а в и т а ц и о н н ы е в о л н ы н а М а р с е д о к о н ц а н е и з у ч е н ы , и м ы н е м о ж е м т о ч н о с к а з а т ь , ч т о в ы з ы в а е т о б р а з о в а н и е с у м е р е ч н ы х о б л а к о в в о д н о м м е с т е , н о н е в д р у г о м » , — п о я с н и л о н .

Поле зрения Mastcam

Видеокадры облаков ограничены эллипсом, потому что сняты на две камеры Mastcam с разным разрешением и фокусным расстоянием.