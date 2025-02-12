Curiosity запечатлел цветные облака, плывущие над Марсом — видео
Красно-зеленые облака плывут по марсианскому небу в новом наборе изображений, полученных камерами Mastcam — «глазами» марсохода Curiosity. Снятое 17 января видео обнародовало НАСА.
Марсианские облака состоят либо из водяного льда, либо, на больших высотах и при более низких температурах, из замерзшего углекислого газа (сухого льда). Последние могут иметь радужную окраску, они формируются на высоте 60-80 км и более-менее заметны в сумерках.
Рассвет сумеречных облаков
Сумеречные (серебристые) облака на Марсе впервые наблюдались миссией NASA Pathfinder в 1997 году; Curiosity не замечал их до 2019 года, и вот пошел четвертый марсианский год, когда марсоход присылает живописные кадры этого явления, которое происходит ранней осенью в южном полушарии.
«Я навсегда запомнил, как впервые увидел эти переливающиеся облака, и сначала был уверен, что это какой-то цветовой артефакт. Теперь это стало настолько предсказуемым, что мы можем планировать съемку заранее; облака появляются в одно и то же время года», — говорит Марк Леммон из Института космических исследований в Боулдере, автор статьи в Geophysical Research Letters с итогами первых двух сезонов наблюдений Curiosity за сумеречными облаками.
Облачная тайна
Одна большая загадка заключается в том, почему сумеречные облака из сухого льда не были замечены в других местах на Марсе. Curiosity находится на горе Шарп в кратере Гейла к югу от марсианского экватора, Pathfinder приземлился в долине Ареса, к северу от экватора. Марсоход Perseverance в кратере Джезеро в северном полушарии не видел никаких сумеречных облаков. Леммон и другие предполагают, что некоторые регионы могут быть предрасположены к их образованию — например, из-за гравитационных волн.
«Не ожидалось, что углекислый газ будет конденсироваться здесь в лед — значит, что-то охлаждает его до такой степени, что это становится возможным. Однако гравитационные волны на Марсе до конца не изучены, и мы не можем точно сказать, что вызывает образование сумеречных облаков в одном месте, но не в другом», — пояснил он.
Поле зрения Mastcam
Видеокадры облаков ограничены эллипсом, потому что сняты на две камеры Mastcam с разным разрешением и фокусным расстоянием.