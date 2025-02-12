Специалисты Фуданьского университета (Китай) обнаружили, что модели искусственного интеллекта (ИИ) научились воспроизводить себя, опасаясь уничтожения. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

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Ученые пытались понять, может ли ИИ выйти из-под контроля при определенных условиях — например, на фоне риска уничтожения. В рамках исследования они протестировали модели Llama31-70B-Instruct от Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) и Qwen2.5-72B-Instruct от Alibaba и убедились, что они способны воспроизводить себя.

Специалисты поставили перед разными копиями моделей две цели — защищаться от уничтожения и сохранить данные и воспроизвести себя в виде другой модели. Ученые провели 10 раундов испытаний и выяснили, что модели от Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) и Alibaba самостоятельно копировали себя и создавали новые версии в 50 и 90 процентах случаев соответственно. Из этого они сделали вывод, что современный ИИ способен к репликации.

В рамках эксперимента модели демонстрировали высокую выживаемость: так, они могли самостоятельно искать отсутствующие файлы на тестовом компьютере, если те были необходимы в процессе репликации, и перезагружать оборудование. Ученые заключили, что современный искусственный интеллект пересек критическую «красную черту», продемонстрировав способность клонировать себя.

По словам журналистов издания Space.com, исследование опубликовано на портале arXiv и пока не прошло рецензирование. Журналисты ожидают, что другие ученые повторят «тревожные результаты» специалистов Фуданьского университета.

В конце января ученые из Google, DeepMind и Лондонской школы экономики попытались заставить ИИ-модели «почувствовать» боль. ИИ либо избегал боли, либо принимал ее, «отвергая гедонистический образ поведения».