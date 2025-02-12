Samsung интегрирует ИИ в сети 6G

Портал SamMobile со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Samsung планирует интегрировать ИИ в стандарт связи 6G, чтобы улучшить качество обслуживания.

Сообщается, что в своём исследовательском документе по технологиям 6G, Samsung объяснила, как эта новая технология может улучшить повседневную жизнь потребителя. Вендор утверждает, что 6G улучшит XR-возможности (расширенную реальность) в развлечениях, здравоохранении и науке. Можно улучшить технологию Digital Twin, создающую виртуальные версии физических объектов. Samsung также подчёркивает, что 6G улучшит массовую связь, обеспечивая постоянное соединение между множеством устройств, датчиками, машинами и терминалами.

В отчёте Samsung говорится и о том, что 6G улучшит связь между наземными и спутниковыми сетями, а также технологию Fixed Wireless Access (FWA), которая подобна проводной связи. Все эти улучшения будут осуществлены с помощью использования ИИ в разных сегментах сети 6G.