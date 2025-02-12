DeepSeek начала регистрировать свои товарные знаки в России

Китайская компания «Ханчжоу ДипСик Артифисиал Интеллидженс Ко., Лтд» подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда deepseek. Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно заявке, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим в том числе: электронные носители информации; загружаемые программные приложения для мобильных телефонов; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования в научных исследованиях; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; передача цифровых файлов; шоу-программы; аренда человекоподобных роботов с функциями общения и обучения для развлечения людей, а также исследования в области технологий по искусственному интеллекту и технические исследования в области интеллектуального анализа данных.

Кроме буквенного обозначения заявка подана на товарный знак с изображением кита.

Ранее сообщалось, что предприниматель из города Химки подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда deepseek.

Согласно данным открытых источников, DeepSeek – китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу.