OnePlus выпустит смарт-часы с рекордной автономностью

OnePlus скоро представит новые «умные» часы Watch 3, которые являются прямым конкурентом Samsung Galaxy Watch Ultra по части времени автономной работы.

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Предполагается, что «мощная кремниевая батарея NanoStack» ёмкостью 631 мАч позволит OnePlus Watch 3 работать до 5 дней в интеллектуальном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения — вдвое больше, чем у Galaxy Watch Ultra. Это будет достигнуто благодаря двум процессорам, повышающим производительность и продолжительность работы: Qualcomm Snapdragon W5 и Bestechnic BES2800.

Официальный анонс OnePlus Watch 3 состоится 18 февраля. Отмечается, что по сравнению с часами Galaxy Watch Ultra, которые имеют батарею ёмкостью 590 мАч, OnePlus Watch 3 «обещает значительное увеличение времени автономной работы и необычайную конкуренцию».