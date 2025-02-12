OnePlus выпустит смарт-часы с рекордной автономностью

Автономность работы часов OnePlus Watch 3 назвали вызовом для Galaxy Watch Ultra
OnePlus скоро представит новые «умные» часы Watch 3, которые являются прямым конкурентом Samsung Galaxy Watch Ultra по части времени автономной работы.
Предполагается, что «мощная кремниевая батарея NanoStack» ёмкостью 631 мАч позволит OnePlus Watch 3 работать до 5 дней в интеллектуальном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения — вдвое больше, чем у Galaxy Watch Ultra. Это будет достигнуто благодаря двум процессорам, повышающим производительность и продолжительность работы: Qualcomm Snapdragon W5 и Bestechnic BES2800.
Официальный анонс OnePlus Watch 3 состоится 18 февраля. Отмечается, что по сравнению с часами Galaxy Watch Ultra, которые имеют батарею ёмкостью 590 мАч, OnePlus Watch 3 «обещает значительное увеличение времени автономной работы и необычайную конкуренцию».