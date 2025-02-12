В DxOMark оценили возможности камеры Oppo Find X8 Pro

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру флагманского Oppo Find X8 Pro и оценили смартфон на уровне iPhone 16 Pro.

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Oppo Find X8 Pro оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами: основной, ультраширокоугольной и двумя телеобъективами с различными уровнями увеличения.

По мнению экспертов, камера устройства демонстрирует отличный результат в условиях низкой освещенности. Изображения отличаются точной передачей цветов, сохранением деталей и минимальным уровнем шума даже в сложных сценах.

Особое внимание в DxOMark уделили возможностям съемки на телеобъективы с 3-кратным и 6-кратным оптическим увеличением. Oppo Find X8 Pro обеспечивает высокое качество детализации при съемке удаленных объектов, однако в режиме видеосъемки детализация при увеличении уступает конкурентам.

Слабым местом камеры оказался портретный режим: алгоритмы размытия фона иногда ошибались, что приводило к размытию части объекта. Также были выявлены незначительные проблемы с автофокусом при низком освещении, что может приводить к потере резкости на движущихся объектах.

Съемка видео заслуживает похвалы благодаря поддержке HDR-режима. Тем не менее стабилизация оказалась не идеальной — при движении иногда возникают артефакты, а в условиях низкой освещенности детализация заметно снижается.

По результатам тестов DxOMark, Oppo Find X8 Pro набрал 157 баллов, что соответствует четвертой строчке общего рейтинга и сопоставимо с результатами iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra.