Космонавт Вагнер рассказал, видно ли из космоса Великую Китайскую стену

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) сделал фото Великой Китайской стены, а также ответил на популярный вопрос - видно ли ее из космоса.

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

"Часто космонавтов спрашивают: "Видна ли Великая Китайская стена из космоса?" И вот мой снимок участка гор недалеко от Пекина. Снимок сделан на фотоаппарат с фокусным расстоянием оптики в 1000 мм. Это примерно 20-кратное увеличение. И уже, увеличив снимок на компьютере, можно увидеть внизу кадра, как по хребту тянется подсвеченная на рассвете стена. Можно увидеть ее ответвления, уходящие на юг, вверх кадра. Поэтому мой ответ - визуально Великую китайскую стену из космоса не видно", - сказал Вагнер.