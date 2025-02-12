В Перми приступили к созданию 3D-модели скелета трогонтериевого слона

Детализированную 3D-модель скелета трогонтериевого слона, останки которого были обнаружены в Пермском крае в 2010 году, начали создавать в Перми.

Модель необходима для дальнейшего изготовления копии скелета древнего животного в масштабе 1:1, которая разместится в будущем палеонтологическом музее "Пермский период", рассказал ТАСС старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН (Москва), научный руководитель экспедиции Пермского краеведческого музея на местонахождении трогонтериевого слона Евгений Мащенко.

" М ы з а н и м а е м с я п о д г о т о в к о й д а н н ы х , ч т о б ы п р о в е с т и 3 D - с к а н и р о в а н и е , р а с с ч и т а т ь , к а к и е к о с т и н у ж н о б у д е т у в е л и ч и т ь , п о т о м у ч т о н е к о т о р ы х у н а с н е т , н о е с т ь о б р а з ц ы , с к о т о р ы х м о ж н о с д е л а т ь к о п и и . В с е э т и р а з м е р ы н е о б х о д и м о в ы с ч и т а т ь . П о л у ч а е т с я д л и н н ы й с п и с о к - п о р я д к а 1 6 0 р а з н ы х к о с т е й : р е б р а , п о з в о н к и , д л и н н ы е к о с т и , к о н е ч н о с т и , ч е р е п , н и ж н я я ч е л ю с т ь , б и в н и . В с е н у ж н о б у д е т о т с к а н и р о в а т ь " , - р а с с к а з а л М а щ е н к о .

По словам ученого, 3D-сканирование - это быстрый и бережный способ оцифровки костей древнего животного для изготовления их моделей. Используя 3D-модели, можно реконструировать кости, восстановить недостающие части и даже симулировать движения. Пермский краеведческий музей планирует воссоздать научную копию скелета трогонтериевого слона из современных материалов в масштабе 1:1, а это порядка 3,5 м в высоту и около 7-8 м в длину, если считать от края бивней до кончика хвоста. Как отметил Мащенко, в ходе раскопок на местонахождении животного удалось обнаружить и извлечь из грунта примерно 60% от всего скелета трогонтериевого слона, поэтому при сканировании недостающие кости будут воссозданы на основе скелета мамонта, который находится в Музее пермских древностей.

" Е с л и в с к е л е т е п а л е о н т о л о г и м о г у т н а с ч и т а т ь 5 0 % к о с т е й , с ч и т а е т с я , ч т о э т о п о л н ы й с к е л е т . З д е с ь д а ж е б о л ь ш е , ч е м п о л о в и н а . < … > Н е о б х о д и м о с т ь д е л а т ь м о д е л ь о б у с л о в л е н а н е о ч е н ь х о р о ш е й с о х р а н н о с т ь ю к о с т е й , и с п о л ь з о в а т ь о р и г и н а л ы н е в о з м о ж н о и з - з а и х х р у п к о с т и . Б е з у с л о в н о , б у д у т в ы с т а в л е н ы в ы к л а д к и о р и г и н а л ь н о г о с к е л е т а р я д о м с м о д е л ь ю т р о г о н т е р и е в о г о с л о н а " , - о б ъ я с н и л Е в г е н и й М а щ е н к о .

О раскопках трогонтериевого слона в Прикамье

Кости трогонтериевого слона были обнаружены в Оханском районе Пермского края в 2010 году, их заметили местные рыбаки, когда на обрушившемся берегу реки Камы показалась часть бивня животного. Системные же работы на этом участке начались только в 2013 году, когда Пермский краеведческий музей получил лицензию на проведение раскопок, а основная масса находок была сделана в период с 2016 по 2019 годы. Было установлено, что на местонахождении находился полный скелет одного трогонтериевого слона и часть скелета второго слона, а также части скелетов других древних животных: бизона, лошади, лося, сайгака и две кости шерстистого носорога.

" П р и р а с к о п к а х м ы и з в л е к а л и в с е , п о т о м у ч т о э т о в а ж н а я и н ф о р м а ц и я о т о м , к а к о е б ы л о о к р у ж е н и е . Н а м е с т о н а х о ж д е н и и с о х р а н и л и с ь д а ж е к р ы л ь я ж у к о в , и о н и о п р е д е л е н ы , г р ы з у н ы , б р ю х о н о г и е м о л л ю с к и , о ч е н ь м н о г о о с т а т к о в р а с т е н и й , п ы л ь ц а , п л о д ы " , - р а с с к а з а л М а щ е н к о .

Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) - предок мамонта, обитавший на Земле приблизительно 1 млн 700 тыс. лет назад - 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта примерно в 1,5 раза. Другое название этого животного - степной мамонт.