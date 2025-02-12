В Перми приступили к созданию 3D-модели скелета трогонтериевого слона

В Перми приступили к созданию научной 3D-модели скелета трогонтериевого слона
Детализированную 3D-модель скелета трогонтериевого слона, останки которого были обнаружены в Пермском крае в 2010 году, начали создавать в Перми.
Модель необходима для дальнейшего изготовления копии скелета древнего животного в масштабе 1:1, которая разместится в будущем палеонтологическом музее "Пермский период", рассказал ТАСС старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН (Москва), научный руководитель экспедиции Пермского краеведческого музея на местонахождении трогонтериевого слона Евгений Мащенко.
"Мы занимаемся подготовкой данных, чтобы провести 3D-сканирование, рассчитать, какие кости нужно будет увеличить, потому что некоторых у нас нет, но есть образцы, с которых можно сделать копии. Все эти размеры необходимо высчитать. Получается длинный список - порядка 160 разных костей: ребра, позвонки, длинные кости, конечности, череп, нижняя челюсть, бивни. Все нужно будет отсканировать", - рассказал Мащенко.
По словам ученого, 3D-сканирование - это быстрый и бережный способ оцифровки костей древнего животного для изготовления их моделей. Используя 3D-модели, можно реконструировать кости, восстановить недостающие части и даже симулировать движения. Пермский краеведческий музей планирует воссоздать научную копию скелета трогонтериевого слона из современных материалов в масштабе 1:1, а это порядка 3,5 м в высоту и около 7-8 м в длину, если считать от края бивней до кончика хвоста. Как отметил Мащенко, в ходе раскопок на местонахождении животного удалось обнаружить и извлечь из грунта примерно 60% от всего скелета трогонтериевого слона, поэтому при сканировании недостающие кости будут воссозданы на основе скелета мамонта, который находится в Музее пермских древностей.
"Если в скелете палеонтологи могут насчитать 50% костей, считается, что это полный скелет. Здесь даже больше, чем половина. <…> Необходимость делать модель обусловлена не очень хорошей сохранностью костей, использовать оригиналы невозможно из-за их хрупкости. Безусловно, будут выставлены выкладки оригинального скелета рядом с моделью трогонтериевого слона", - объяснил Евгений Мащенко.
О раскопках трогонтериевого слона в Прикамье
Кости трогонтериевого слона были обнаружены в Оханском районе Пермского края в 2010 году, их заметили местные рыбаки, когда на обрушившемся берегу реки Камы показалась часть бивня животного. Системные же работы на этом участке начались только в 2013 году, когда Пермский краеведческий музей получил лицензию на проведение раскопок, а основная масса находок была сделана в период с 2016 по 2019 годы. Было установлено, что на местонахождении находился полный скелет одного трогонтериевого слона и часть скелета второго слона, а также части скелетов других древних животных: бизона, лошади, лося, сайгака и две кости шерстистого носорога.
"При раскопках мы извлекали все, потому что это важная информация о том, какое было окружение. На местонахождении сохранились даже крылья жуков, и они определены, грызуны, брюхоногие моллюски, очень много остатков растений, пыльца, плоды", - рассказал Мащенко.
Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) - предок мамонта, обитавший на Земле приблизительно 1 млн 700 тыс. лет назад - 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта примерно в 1,5 раза. Другое название этого животного - степной мамонт.