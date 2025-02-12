Разработана технология применения нейросетей при изготовлении биотоплива

Разработана технология использования нейросетей при изготовлении биотоплива
Российские ученые разработали технологию применения нечетких нейросетей при производстве биотоплива.
Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
"Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета изучили возможности применения нечетких нейронных сетей в качестве интеллектуальной системы управления в процессе изготовления биотоплива из биомассы различного происхождения. В перспективе такой интеллектуальный помощник сможет быстро адаптировать параметры технологического процесса, протекающего в мобильной биотопливной станции, к требованиям заказчика", - сообщили в ведомстве.
Нечеткие нейросети объединяют алгоритмы нейронных сетей и принципы нечеткой логики - раздела математики, обобщающего классическую логику и теорию множеств. В настоящее время они считаются одной из перспективных базовых технологий искусственного интеллекта для построения адаптивных систем с возможностью дообучения.
"Мы постепенно движемся к созданию мобильной биотопливной станции - передвижной автономной установки для переработки диверсифицированного сырья в полезный продукт - компоненты биотоплива и/или синтетический газ. Именно для повышения мобильности, автономности функционирования такой установки возникла необходимость разработать интеллектуальную систему управления, способную подстраиваться под требования к продукции и характеристикам сырья. Она будет задавать параметры процесса, идущего в ядре мобильной технологической установки, с учетом требований того, кто эту установку эксплуатирует", - сообщил заведующий лабораторией биотопливных композиций СФУ Владимир Бухтояров.
По его словам, такая интеллектуальная система делает необязательным личное присутствие специалиста для настройки технологических процессов.
Исследование проведено по госзаданию Министерства науки и высшего образования РФ. Исследование осуществлялось на базе научной лаборатории биотопливных композиций СФУ, созданной под эгидой научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.