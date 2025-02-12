Разработана технология применения нейросетей при изготовлении биотоплива

Российские ученые разработали технологию применения нечетких нейросетей при производстве биотоплива.

Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

" У ч е н ы е И н с т и т у т а н е ф т и и г а з а С и б и р с к о г о ф е д е р а л ь н о г о у н и в е р с и т е т а и з у ч и л и в о з м о ж н о с т и п р и м е н е н и я н е ч е т к и х н е й р о н н ы х с е т е й в к а ч е с т в е и н т е л л е к т у а л ь н о й с и с т е м ы у п р а в л е н и я в п р о ц е с с е и з г о т о в л е н и я б и о т о п л и в а и з б и о м а с с ы р а з л и ч н о г о п р о и с х о ж д е н и я . В п е р с п е к т и в е т а к о й и н т е л л е к т у а л ь н ы й п о м о щ н и к с м о ж е т б ы с т р о а д а п т и р о в а т ь п а р а м е т р ы т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а , п р о т е к а ю щ е г о в м о б и л ь н о й б и о т о п л и в н о й с т а н ц и и , к т р е б о в а н и я м з а к а з ч и к а " , - с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

Нечеткие нейросети объединяют алгоритмы нейронных сетей и принципы нечеткой логики - раздела математики, обобщающего классическую логику и теорию множеств. В настоящее время они считаются одной из перспективных базовых технологий искусственного интеллекта для построения адаптивных систем с возможностью дообучения.

" М ы п о с т е п е н н о д в и ж е м с я к с о з д а н и ю м о б и л ь н о й б и о т о п л и в н о й с т а н ц и и - п е р е д в и ж н о й а в т о н о м н о й у с т а н о в к и д л я п е р е р а б о т к и д и в е р с и ф и ц и р о в а н н о г о с ы р ь я в п о л е з н ы й п р о д у к т - к о м п о н е н т ы б и о т о п л и в а и / и л и с и н т е т и ч е с к и й г а з . И м е н н о д л я п о в ы ш е н и я м о б и л ь н о с т и , а в т о н о м н о с т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я т а к о й у с т а н о в к и в о з н и к л а н е о б х о д и м о с т ь р а з р а б о т а т ь и н т е л л е к т у а л ь н у ю с и с т е м у у п р а в л е н и я , с п о с о б н у ю п о д с т р а и в а т ь с я п о д т р е б о в а н и я к п р о д у к ц и и и х а р а к т е р и с т и к а м с ы р ь я . О н а б у д е т з а д а в а т ь п а р а м е т р ы п р о ц е с с а , и д у щ е г о в я д р е м о б и л ь н о й т е х н о л о г и ч е с к о й у с т а н о в к и , с у ч е т о м т р е б о в а н и й т о г о , к т о э т у у с т а н о в к у э к с п л у а т и р у е т " , - с о о б щ и л з а в е д у ю щ и й л а б о р а т о р и е й б и о т о п л и в н ы х к о м п о з и ц и й С Ф У В л а д и м и р Б у х т о я р о в .

По его словам, такая интеллектуальная система делает необязательным личное присутствие специалиста для настройки технологических процессов.

Исследование проведено по госзаданию Министерства науки и высшего образования РФ. Исследование осуществлялось на базе научной лаборатории биотопливных композиций СФУ, созданной под эгидой научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.