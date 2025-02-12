Появились первые качественные фото смартфона Realme P3 Pro

В Cети появились первые качественные изображения нового смартфона Realme P3 Pro, официальная презентация которого запланирована на 18 февраля.

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Смартфон получит чип Snapdragon 7s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 1.5K OLED-дисплей с равномерными рамками. Ожидается несколько расцветок, включая «Небулярный блеск» с уникальной светящейся текстурой.

Realme P3 Pro оснащен тройной камерой, где главный сенсор на 50 Мп с OIS. За автономность отвечает аккумулятор 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Также заявлены IP69, IP68 и IP66, что делает смартфон одним из самых защищенных в серии.

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Еще одной интересной особенностью станет игровая технология GT Boots, разработанная в сотрудничестве с Krafton (создателями PUBG).

Судя по тестам Geekbench, смартфон набирает 1195 баллов в одноядерном и 3309 в многоядерном режиме, что ставит его в один ряд с прочими крепкими конкурентами среднего сегмента.