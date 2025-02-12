Starlink начала тестировать раздачу спутниковой связи на смартфоны

Группа компаний T-Mobile совместно со спутниковым оператором Starlink начали тестировать спутниковую связь, основанную на технологии Direct to Cell от SpaceX, которая позволяет обеспечивать связью площадь около 1,3 млн кв. км на территории США, где нет сотовых вышек.

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Спутниковая связь для телефонов позволяет напрямую подключаться к спутникам Starlink для обеспечения обычной сотовой связи при отсутствии вышек. Сейчас американский оператор T-Mobile в коллаборации со Starlink тестирует связь и позволяет бесплатно пользоваться этой связью. К тому же связь становится бесплатной в случае чрезвычайных ситуаций.

В ходе бета-тестирования абоненты смогут отправлять только текстовые сообщения, однако в будущем оператор добавит функции голосовой связи и передачу данных.