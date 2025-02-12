Ученые предрекли Атлантическому океану полное исчезновение

Атлантика способна превратиться в небольшое море, подобно древнему Средиземноморью, которое 850 млн лет назад также было океаном.

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Исследователи прогнозируют, что в будущем второй по величине океан может значительно уменьшиться или даже полностью исчезнуть.

Согласно статье в GeoScienceWorld, при изучении движения тектонических плит учёные обнаружили две «мигрирующие» области — Карибский регион и границу между Южно-Американской и Антарктической плитами.

Если одна тектоническая плита столкнётся с другой, нижняя плита растворится в мантии Земли. Такие зоны уже много миллионов лет находятся на границе Атлантического океана, но пока не активны.

При этом расчёты ученых показывают, что процесс субдукции может начаться через 20 миллионов лет. В этом случае Атлантический океан постигнет судьба Средиземного моря, которое 850 миллионов лет назад тоже было океаном.