Apple переименовала Мексиканский залив на своих картах

Американская технологическая корпорация Apple вслед за компанией Google изменила название Мексиканского залива на Американский в своих картах для пользователей в США в соответствии с указом президента Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg.

Речь идет о приложении Maps (в русскоязычном варианте "Карты"), которое установлено на большинстве устройств Apple, включая iPhone, iPad и Mac. Apple переименовала залив пока только для пользователей в США, но в скором времени планирует внести изменения для пользователей по всему миру, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации в конце января издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов глава Белого дома привел тот факт, что это "самый большой залив в мире", который "сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки". В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается "в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики" США. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.