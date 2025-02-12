Английскую реку Темзу веками использовали для погребения покойных

Британские ученые из Музея естественной истории в Лондоне выяснили, откуда на дне реки Темзы взялись сотни человеческих скелетов. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity. Древние останки людей начали массово извлекать из главной водной артерии столицы Великобритании только в XIX веке.

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Ранние теории предполагали, что кости могли быть связаны с битвами между кельтами и римлянами или результатом эрозии береговых захоронений. В новом исследовании команда провела радиоуглеродный анализ 30 скелетов и выяснила, что большинство этих останков относятся бронзовому (2300–800 гг. до н. э.) и железному (800 г. до н. э. — 43 г. н. э.) векам.

Одной из возможных причин является ритуальное помещение тел в воду. На северо-западе Европы в доисторические времена водные места часто использовались для погребальных обрядов. "Человеческие скелеты достаточно часто находили в водоемах северо-западной Европы. Но кости из Темзы представляют собой уникальное крупное скопление. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не просто кости, накопленные с течением времени. В бронзовом и железном веках происходило что-то важное", — отметила ведущий автор исследования Никола Артур. Ученые также допускают, что сотни тел могли попасть в реку в результате некого массового насилия в древней Англии.