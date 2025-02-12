США и Великобритания отказались подписывать международную декларацию об ИИ

61 страна, в числе которых Китай, Франция и Индия, подписали декларацию за «открытый искусственный интеллект», который будет соответствовать инклюзивности и этическим требованиям. Также государства выступили за «всемирный диалог в целях регулирования ИИ» и против «концентрации рынка».

Документ отказались подписывать США и Великобритания. Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что правительство страны «подпишется только на те инициативы, которые отвечают ее национальным интересам».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь был более многословным. Он выступил с речью, в которой заявил, что регулирование ИИ должно быть таким, чтобы способствовать развитию, а не душить отрасль. Отдельно прошелся по чересчур строгим европейским регламентам о защите данных. И упомянул, что опасно сотрудничать с «авторитарными режимами», в чем угадывается намек на Китай. Продолжает гендиректор «А-Я эксперт», старший преподаватель кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин:

Роман Душкин, гендиректор «А-Я эксперт», старший преподаватель кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин: «С США понятно. Зачем им подписывать какой-то документ, который будет их ограничивать? Они прекрасно понимают, что любой подобный документ, который они подпишут, будет их ограничивать. Зачем им это делать, если они являются одним из ведущих разработчиков? У Великобритании позиция очень простая: мы сделаем лучшие модели искусственного интеллекта в Европе и будем их продавать всем европейцам. Они без зазрения и без обиняков об этом пишут. Поэтому зачем им подписывать эту глупость, которая, скорее всего, воспринимается как попытки ограничения конкуренции?»

Европейское законодательство в сфере искусственного интеллекта считается самым обширным в мире. В частности, оно запрещает собирать в интернете информацию для создания баз данных распознавания лиц. А компании, которые создают «высокорисковые» системы искусственного интеллекта, не должны скрывать, как они разрабатывают и используют свои модели ИИ. И в целом ЕС славится своей жесткой политикой в отношении технологий — именно из-за европейских правил Apple добавила в свои устройства возможность скачивать сторонние приложения. И не стоит забывать, что именно в Париже задержали главу Telegram Павла Дурова.

Попытки Франции выделиться на общем фоне пока выглядят не слишком успешными, о чем говорит и саммит в Париже, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко:

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики: «Как если бы Россия провела сейчас форум по развитию футбола в мире. У нас с футболом не идет, что мы можем здесь? Форум провести можем. Вряд ли это как-то скажется на российском футболе. На международном — может быть, но российскому футболу вряд ли поможет. Поэтому Франция может проводить любые саммиты. Во Франции есть ряд статей, есть исследования, есть искусственный интеллект, но не судьба — не получается у них делать хорошие интернет-решения, которые были бы интересными для мира. У Китая получается, у Франции — нет. Понятно, что никто из игроков рынка не отступится, потому что очевидно, что современный искусственный интеллект — это действительно оружие. Ни одна страна, имея возможность это оружие заточить, не сможет от этого отказаться. Это глупо. Поэтому все сильные спокойно работают, все слабые говорят: «Давайте договоримся о том, чтобы была этика, было нераспространение».

В лидерство Франции в сфере ИИ не верят и сами французы. Согласно опросу, который опубликовал Le Point, так считают 67% жителей страны, несмотря на стремление властей убедить их в обратном.

Сопредседателем саммита вместе с французским президентом Иммануилом Макроном стал премьер Индии Нарендра Моди. В СМИ и телеграм-каналах разлетелось видео, как перед началом мероприятия Макрон почему-то проигнорировал протянутую для рукопожатия руку Моди и вместо этого стал горячо приветствовать других гостей. В частности, в обе щеки расцеловал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Объяснения такому жесту у экспертов не нашлось. К тому же с саммита осталась масса фото и видео объятий и рукопожатий Макрона и Моди, а после мероприятия они планируют совместную поездку на юг Франции. Не говоря уже о том, что Макрон для развития проектов нейросетей планирует привлечь в том числе и индийские средства.