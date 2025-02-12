The Independent: астероид YR4 может врезаться в Луну на пути к Земле

Астероид YR4 может врезаться в Луну на пути к Земле, однако вероятность этого составляет порядка 0,3%. Об этом пишет The Independent со ссылкой на расчеты исследователя NASA Дэвида Рэнкина. Предполагается, что ширина астероида может составлять до 90 м. Его удар о поверхность Луны может привести в возникновению кратера диаметром в сотни метров и выбросам космического мусора. При этом в случае возможного приближения астероида к Земле, последствия столкновения с поверхностью могут быть существенно смягчены засчет ее насыщенной кислородом атмосферы. До этого сообщалось, что вероятность прямого столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла вдвое - до 2,3%. 3 февраля сообщалось, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляет 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.