На iPhone принудительно включили ИИ

Сервисы искусственного интеллекта (ИИ) принудительно включили на устройствах Apple после обновления. На это обратило внимание издание MacRumors.

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Журналисты заметили жалобы пользователей iPhone и других гаджетов, которые отметили, что на их девайсах заработала нейросеть Apple Intelligence. При этом владельцы техники Apple отметили, что сервисы ИИ начали работать даже не смотря на то, что они отключили эти функции ранее. Судя по всему, нейросеть принудительно включили после обновления операционных систем (ОС).

Авторы MacRumors подтвердили, что на ряде редакционных гаджетов Apple Intelligence заработала после обновления iOS, iPadOS или macOS. Журналисты также заметили, что после перезагрузки на экране устройств появляется баннер, приветствующий ИИ-функции.

« В о т л и ч и е о т т и п и ч н ы х э к р а н о в н а с т р о й к и , н а э т о м о т с у т с т в у е т о п ц и я " н а с т р о и т ь п о з ж е " , ч т о ф а к т и ч е с к и в ы н у ж д а е т н а с п о л ь з о в а т ь с я И И » , — п о д ч е р к н у л и а в т о р ы .

В материале говорится, что многие пользователи не заинтересованы в использовании инструментов ИИ на своих устройствах. Также известно, что в активном режиме Apple Intelligence занимает около 7 гигабайт дискового пространства. Специалисты напомнили, что отключить нейросеть можно, перейдя в раздел Apple Intelligence и Siri, который находится в настройках.

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