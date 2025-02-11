В Duolingo сообщили о смерти главного маскота сервиса
Платформа для изучения языков Duolingo сообщила на своей странице в соцсети X, что ее маскот — зеленая сова Дуо — умерла.
«C тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что Дуо, также известная как сова Duolingo, умерла», — написано в сообщении платформы.
В Duolingo заявили, что «власти в настоящее время расследуют причину смерти совы» и компания сотрудничает с ними.
«Вероятно, она умерла, ожидая, что ты начнешь свой урок. Мы знаем, что у нее было много врагов, но мы просим вас воздержаться от сообщений о причинах ненависти к ней. Если вы чувствуете желание поделиться случившимся, пожалуйста, укажите номер своей кредитки, чтобы мы могли зарегистрировать вас в Duolingo Max в память о ней. Мы ценим, что вы уважаете частную жизнь Дуа Липы в такое время», — сказано в заявлении.