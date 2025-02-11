В Duolingo сообщили о смерти главного маскота сервиса

Платформа для изучения языков Duolingo сообщила на своей странице в соцсети X, что ее маскот — зеленая сова Дуо — умерла.

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« C т я ж е л ы м с е р д ц е м м ы с о о б щ а е м в а м , ч т о Д у о , т а к ж е и з в е с т н а я к а к с о в а D u o l i n g o , у м е р л а » , — н а п и с а н о в с о о б щ е н и и п л а т ф о р м ы .

В Duolingo заявили, что «власти в настоящее время расследуют причину смерти совы» и компания сотрудничает с ними.