В сеть утекли цены на новые флагманы Xiaomi

Компания Xiaomi готовится к глобальному релизу своей новой серии смартфонов Xiaomi 15. Ранее, в октябре, в Китае были представлены модели Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а для международного рынка, по предварительной информации, будут доступны стандартный Xiaomi 15 и топовая модель Xiaomi 15 Ultra. В связи с приближающимся релизом новинок в сеть утекли возможные цены устройств за пределами Китая. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Согласно информации, полученной от известного инсайдера billbil_kun (через Dealabs), базовая модель Xiaomi 15 с 512 ГБ встроенной памяти будет стоить в Европе около €1099 (примерно 108 тыс. руб. по курсу на 11 февраля 2024 года, — «Газета.Ru»). Это сопоставимо с ценой прошлогодней серии Xiaomi 14, что вызвало удивление у редакции GizmoChina, учитывая повышение цен на модели Xiaomi 15 и 15 Pro в Китае.

Если эта информация подтвердится, это станет приятной новостью для покупателей на мировом рынке. Утечка также предполагает, что, как и в прошлом году, версия Xiaomi 15 с 1 ТБ памяти может быть недоступна за пределами Китая.

Что касается флагмана Xiaomi 15 Ultra, то 512 ГБ версия, по слухам, будет продаваться в Европе по цене €1499 (около 148 тыс. руб.). Это соответствует стартовой цене его предшественника.

Xiaomi 15 может похвастаться улучшенной батареей емкостью 5400 мАч. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite и сохраняет дизайн, похожий на предыдущую модель. Телефон оснащен 6,36-дюймовым LTPO OLED-экраном и камерой от Leica с тремя 50-мегапиксельными объективами.

В свою очередь Xiaomi 15 Ultra, по слухам, будет оснащен 200-мегапиксельным перископическим сенсором, 50-мегапиксельным основным объективом, 50-мегапиксельным широкоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом. Питание устройства будет обеспечивать аккумулятор емкостью 6000 мАч. За производительность Xiaomi 15, Ultra будет отвечать чип Snapdragon 8 Elite.