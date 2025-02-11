Взлеты и гибель династий зависели от изменения климата

Новое исследование отслеживает изменения в количестве дождей на протяжении тысячелетий. Результаты показали: более засушливые периоды совпали с эпохами династических потрясений в Китае. Это подчеркивает историческую связь между климатическими стрессами и социальными кризисами, сообщает Рhys.org со ссылкой на «Франс-Пресс». Работа вышла в Nature Communications

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Прошлый год стал самым жарким как в мире вообще, так и в Китае в частности, а природные катастрофы привели к общим финансовым потерям в размере 310 миллиардов долларов. В исследовании, основанном на анализе колец деревьев можжевельника с Тибетского плато, рассматривается, как климатические стрессы формировали общество и приводили к смене власти тысячи лет.

Изменения изотопов (форма химического элемента со специфическими свойствами) в кольцах деревьев могут быть использованы для понимания вариаций осадков. Это позволило исследователям из Китайской академии наук, реконструировать климатическую летопись за последние 3476 лет.

« Н а ш а р е к о н с т р у к ц и я г и д р о к л и м а т а п о к а з ы в а е т , ч т о п о д ъ е м и п а д е н и е н е с к о л ь к и х к и т а й с к и х д и н а с т и й с о о т в е т с т в у е т з н а ч и т е л ь н ы м с д в и г а м в с т о р о н у з а с у ш л и в ы х у с л о в и й , с о т ч е т л и в ы м и ф а з а м и д л и т е л ь н о г о у м е н ь ш е н и я о с а д к о в , с л е д у ю щ и м и з а д л и т е л ь н ы м в л а ж н ы м п е р и о д о м » , — п и ш у т а в т о р ы .

Во время первой засухи, которая длилась с 110 г. до н.э. до 280 г. н.э., коротковременная династия Синь была создана и затем быстро рухнула.

Когда после 14 г. н.э. климат стал более засушливым, по стране прокатились голод и случаи каннибализма, что привело к массовым восстаниям и, в конечном итоге, к свержению династии, говорится в отчете. Этот засушливый период также совпал с войнами времен Троецарствия, которые вместе с широкомасштабным голодом, вызванным засухой, привели к значительному уменьшению населения Китая с 60 миллионов до 30.

Следующая фаза — между 330 и 770 гг. н.э., охватывая династии Тогон, Суй и Тан. 950 и 1300 годы н.э. — соответствует эпохе династии Сун и ее упадку.