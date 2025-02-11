Кольца деревьев показали: взлеты и гибель династий зависели от изменения климата
Новое исследование отслеживает изменения в количестве дождей на протяжении тысячелетий. Результаты показали: более засушливые периоды совпали с эпохами династических потрясений в Китае. Это подчеркивает историческую связь между климатическими стрессами и социальными кризисами, сообщает Рhys.org со ссылкой на «Франс-Пресс». Работа вышла в Nature Communications
Прошлый год стал самым жарким как в мире вообще, так и в Китае в частности, а природные катастрофы привели к общим финансовым потерям в размере 310 миллиардов долларов. В исследовании, основанном на анализе колец деревьев можжевельника с Тибетского плато, рассматривается, как климатические стрессы формировали общество и приводили к смене власти тысячи лет.
Изменения изотопов (форма химического элемента со специфическими свойствами) в кольцах деревьев могут быть использованы для понимания вариаций осадков. Это позволило исследователям из Китайской академии наук, реконструировать климатическую летопись за последние 3476 лет.
«Наша реконструкция гидроклимата показывает, что подъем и падение нескольких китайских династий соответствует значительным сдвигам в сторону засушливых условий, с отчетливыми фазами длительного уменьшения осадков, следующими за длительным влажным периодом», — пишут авторы.
Во время первой засухи, которая длилась с 110 г. до н.э. до 280 г. н.э., коротковременная династия Синь была создана и затем быстро рухнула.
Когда после 14 г. н.э. климат стал более засушливым, по стране прокатились голод и случаи каннибализма, что привело к массовым восстаниям и, в конечном итоге, к свержению династии, говорится в отчете. Этот засушливый период также совпал с войнами времен Троецарствия, которые вместе с широкомасштабным голодом, вызванным засухой, привели к значительному уменьшению населения Китая с 60 миллионов до 30.
Следующая фаза — между 330 и 770 гг. н.э., охватывая династии Тогон, Суй и Тан. 950 и 1300 годы н.э. — соответствует эпохе династии Сун и ее упадку.
«Влажные условия на ранних стадиях каждой династии ассоциировались с периодами процветания, в то время как прогрессирующие засухи постоянно совпадали с их упадком и окончательным крахом», — резюмируют ученые.