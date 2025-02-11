Посадочный модуль Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace, покинул околоземную орбиту и направился к Луне. Об этом сообщило NASA.

Аппарат был выведен на орбиту Земли ракетой Falcon 9 компании SpaceX. На борту Blue Ghost находятся 10 исследовательских приборов и инструментов для изучения Луны в рамках подготовки к будущим пилотируемым полетам.

Через четыре дня посадочный модуль выйдет на орбиту естественного спутника Земли, где пробудет 16 дней, после чего начнет прилунение. В случае успешной посадки вблизи горы Латрейль в Море Кризисов, Blue Ghost проработает на видимой стороне Луны 14 дней.

По данным NASA, посадка аппарата на Луну запланирована на 2 марта.

2025 год можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь.