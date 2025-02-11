Пользователи Apple Watch отказываются носить их на запястьях

Все больше людей предпочитают носить смарт-часы Apple Watch не на запястьях, а на лодыжках, чтобы удобнее отслеживать свои физические показатели. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

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Существует несколько причин, по которым пользователи выбирают такой необычный способ ношения Apple Watch. Люди с тонкими запястьями утверждают, что часы сидят слишком свободно, из-за чего не могут точно измерять пульс.

Те, у кого на запястьях есть татуировки, опасаются, что чернила могут помешать измерению пульса. Сама Apple отмечает, что татуировки могут «блокировать свет от датчика», что затрудняет получение точных показаний.

Некоторые пользователи считают, что Apple Watch точнее считают шаги, если носить их на лодыжке. Люди с кожными заболеваниями также предпочитают такой вариант ношения, а некоторым медицинским работникам запрещено носить что-либо на запястьях.

Apple не прокомментировала материал журналистов, но в официальной документации указано, что функции измерения пульса и калорий предназначены для ношения устройства на запястье. Хотя Apple и не давала публичных рекомендаций против ношения Apple Watch на лодыжке, эта информация не упоминается в официальной документации.