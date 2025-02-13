Как защитить веб-камеру от взломщиков: 6 полезных советов

Веб-камеры очень полезны в работе и повседневной жизни, но без должной защиты они могут стать уязвимостью, которая приведет к краже личной информации. Портал makeuseof.com поделился советами о том, как можно обезопасить свою камеру от злоумышленников.

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Закрывайте объектив для приватности

Люди не зря заклеивают объектив веб-камеры на ноутбуке изолентой. По данным The Guardian, так поступал даже бывший директор ФБР Джеймс Коми. Это простой, но в то же время эффективный метод блокировки неавторизованной слежки, даже если злоумышленник получит удаленный доступ к вашему устройству. У некоторых ноутбуков и камер для этого даже предусмотрены специальные шторки.

Отключайте веб-камеру, пока она не нужна

Если вы не хотите заклеивать объектив, есть более простой способ защитить себя. Заведите привычку отключать веб-камеру всякий раз, когда она не нужна. Так вы убедитесь, что, даже если ваша система будет скомпрометирована, хакеры не смогут получить доступ к камере и подсматривать за вами. Если вы пользуетесь внешней веб-камерой, то просто отключите кабель. А если она встроена, то отключите ее через «Диспетчер устройств» Windows или системные настройки macOS.

Не выдавайте подозрительным приложениям и сайтам доступ к камере

Веб-камеру могут взломать при помощи вредоносного приложения, программы или сайта, который тайно получает доступ к ней. Получив доступ, они могут активировать веб-камеру в любой момент. Для того, чтобы этого не произошло, регулярно проверяйте настройки разрешений в вашей системе и отзывайте доступ к камере у подозрительных приложений.

Обращайте внимание на то, что видно на фоне

Помните: собеседник в видеозвонке может увидеть то, что находится на заднем фоне. А это способно раскрыть те или иные детали о вашей личной жизни, которые могут повредить репутации среди коллег, друзей или клиентов. Постарайтесь перед конференцсвязью всегда проверять, как выглядит фон, или настройте виртуальный.

Обновляйте драйверы

Злоумышленники нередко эксплуатируют уязвимости и баги в устаревших драйверах веб-камер, чтобы получать доступ к устройству. Хотя большинство оперативных систем автоматически обновляют драйверы, для пущей уверенности лучше зайти на сайт производителя (если камера внешняя) и лично проверить, не появились ли обновления.

Прочие симптомы взлома

Чем дольше взлом веб-камеры остается незамеченным, тем больше угроза вашим персональным данным. Именно поэтому стоит внимательно следить за работой и поведением устройства. Если вы заметили, что веб-камера периодически включается сама по себе, или на компьютере вдруг появились фотографии и видео, которых вы не делали, это хорошая причина отключить камеру и проверить систему антивирусной программой.