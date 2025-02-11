Главный телескоп Земли теперь будет следить за астероидом-убийцей

Космический телескоп Джеймс Уэбб будет изучать астероид 2024 YR4, который может представлять опасность для Земли. Как сообщает Live Science, об этом заявили в блоге Европейского космического агентства (ESA).

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Напомним, что астероид обнаружили в декабре. Сперва вероятность столкновения камня с Землей в 2032 году оценивалась в 1,2%, но после уточнения орбиты ее повысили до 2,3%. Его удар об поверхность планеты не способен вызвать массовых катаклизмов, вроде вымирания динозавров, однако может вызвать последствия в отдельных регионах. Например, как Тунгусский метеорит, который в 1908 году повалил около 80 млн деревьев.

Текущий размер 2024 YR4 является лишь оценкой, основанной на данных наземного телескопа. Они видят лишь солнечный свет, отраженный от поверхности астероида, что дает ограниченную картину его реального размера. В действительности каменная глыба может оказаться значительно больше. По этой причине международная группа астрономов запросила экстренное право на использование Джеймса Уэбба для наблюдения за астероидом в ближайшие месяцы.

« О ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы м ы у л у ч ш и л и н а ш у о ц е н к у р а з м е р а а с т е р о и д а 2 0 2 4 Y R 4 : о п а с н о с т ь , к о т о р у ю п р е д с т а в л я е т а с т е р о и д р а з м е р о м 4 0 м , с и л ь н о о т л и ч а е т с я о т о п а с н о с т и а с т е р о и д а р а з м е р о м 9 0 м » , — п о д ч е р к н у л и в E S A .

Первое наблюдение запланировано на март, когда астероид достигнет пика яркости. Повторное изучение состоится в мае: тогда 2024 YR4 будет удаляться от Солнца, а потому это будет последней возможностью пронаблюдать за астероидом до его следующего сближения с Землей в 2028 году.