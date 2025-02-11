Древняя ДНК рассказала о переселении народов востока Китая и Японии 6 тыс. лет назад

Исследование геномов древних людей из провинции Шаньдун на востоке Китая пролило свет на сложные пути миграций в Восточной Азии за последние 6000 лет, сообщает информагентство «Синьхуа». Опубликованное в Nature Communications, исследование предлагает новые данные о том, как древние люди перемещались и смешивались между северной частью прибрежных районов, внутренними территориями Китая и соседними островами.

© Naukatv.ru

Ученые под руководством Фу Цяомэй из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук провели анализ ядерных геномов 85 человек, похороненных на 11 археологических объектах в Шаньдуне от 6000 до 1500 лет назад. Исследование показало, что предковые группы из северной и южной Восточной Азии начали смешиваться в прибрежных районах по крайней мере 7700 лет назад — раньше, чем считалось ранее.

Генетические данные популяции Сяоцзиншань, датируемой временем в 7700 лет назад, показывают сильные связи как с южной Восточной Азией, так и с древними популяциями бассейна реки Хэйлунцзян. Исследование также выделяет две значительные волны генетического влияния из северной части внутренних районов Шаньдуна в прибрежные в период культуры Даввэнькоу (6000-4600 лет назад) и в ранний династический период (3500-1500 лет назад). Об этих переселениях до этого было неизвестно, что предполагает сложную демографическую динамику.Значительным прорывом стало выявление генетических связей между населением Шаньдуна и древними жителями острова Мияко (архипелаг Рюкю на юге Японии). Население Мияко еще 500 лет назадимело около 75% генов от групп Шаньдуна периода Луншань (4600-4000 лет назад). Остальное — гены исконного населения охотников-собирателей японского архипелага.

Открытие проясняет, откуда появился ранее загадочный восточноазиатский компонент в генетической родословной населения островов Рюкю и объясняет генетические различия между населением архипелага и остальной части Японии.Результаты подчеркивают роль Шаньдуна как генетического моста, связывающего разные районы Восточной Азии на протяжении тысячелетий.