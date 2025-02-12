Ученые объяснили климатический парадокс глобального потепления

2023 и особенно 2024 годы стали самыми жаркими в истории наблюдений, но суровые зимние морозы все еще охватывают многие регионы по всей планете. Недавнее исследование, опубликованное в Climate and Atmospheric Science, объясняет этот климатический парадокс и прогнозирует будущее влияние изменения температуры.

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Ученые под руководством профессора Цянь Чэна из Института атмосферной физики Китайской академии наук сосредоточились на сильном похолодании, накрывшей восточный Китай в декабре.Ученые выяснили, что на ее интенсивность на 83% повлияли аномальные изменения в циркуляции атмосферы, а глобальное потепление ослабило ее на 22%.

Как потепление изменяет холода?

Используя методы климатического моделирования, исследователи оценили, как изменение климата повлияло на частоту и интенсивность подобных холодных событий.

Вероятность экстремальных морозов уже снизилась на 92% по сравнению с доиндустриальным периодом.

Средняя температура таких волн потеплела на 1,9 °C.

К концу века, если выбросы углерода продолжат снижаться по среднему сценарию, сильные морозы станут еще реже — на 95%, а их интенсивность снизится более чем на 2 °C.

Тем не менее, профессор Цянь Чэнь подчеркивает:

« Д а ж е е с л и г л о б а л ь н о е п о т е п л е н и е у д а с т с я у д е р ж а т ь в п р е д е л а х 1 , 5 ° C , э к с т р е м а л ь н ы е х о л о д а в с е р а в н о в о з м о ж н ы » .

Это означает, что даже при успешной борьбе с изменением климата общество должно быть готово к внезапным морозам.

Исследование показывает, что потепление не устраняет полностью экстремальные холода, но делает их реже и менее суровыми. Это помогает лучше понимать климатические риски и разрабатывать стратегии адаптации. Например, городам нужно учитывать возможность резких похолоданий при планировании инфраструктуры и систем энергоснабжения.