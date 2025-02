Физики смогли стабилизировать сверхпроводники при атмосферном давлении

Ученые из Техасского центра сверхпроводимости при Университете Хьюстона достигли нового важного прорыва на пути к созданию сверхпроводников, которые могут работать при обычном давлении. Это открытие может привести к появлению новых технологий с низким потреблением энергии, работающих в повседневных условиях. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© University of Houston

Сверхпроводники — это материалы, которые при определенных условиях теряют свое электрическое сопротивление и начинают проводить электрический ток без потерь энергии.

Руководители исследования профессора Ляньцзи Дэн и Пол Чинг-У Чу поставили цель изучить, можно ли перевести соединение Bi0.5Sb1.5Te3 в сверхпроводящее состояние при атмосферном давлении без изменения его химического состава и структуры.

« В 2 0 0 1 г о д у б ы л о в ы д в и н у т о п р е д п о л о ж е н и е , ч т о в о з д е й с т в и е в ы с о к о г о д а в л е н и я н а B i 0 . 5 S b 1 . 5 T e 3 с п о с о б с т в у е т у л у ч ш е н и ю е г о т е р м о э л е к т р и ч е с к и х с в о й с т в » , — р а с с к а з ы в а е т Л я н ь ц з и Д э н . — « Э т а в з а и м о с в я з ь м е ж д у д а в л е н и е м и с в е р х п р о в о д и м о с т ь ю п р и в л е к л а н а ш е в н и м а н и е » .

До этого момента многие сверхпроводники работали только под давлением, что усложняло их исследование и применение в реальной жизни. Однако Дэн и Чу смогли стабилизировать сверхпроводящее состояние, вызванное увеличением давления, при обычном давлении, используя разработанную ими методику под названием pressure-quench protocol (PQP). Технология позволит исследовать и использовать сверхпроводящие материалы без необходимости создания специализированных условий с высоким давлением.