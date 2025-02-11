Apple выпустит MacBook Pro в новом дизайне

Компания Apple планирует выпустить обновленный MacBook Pro с OLED-дисплеем в 2026 году. По данным издания The Elec, ноутбук получит совершенно новый, более тонкий дизайн, над которым сейчас активно работают инженеры Apple.

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Производство тестовых образцов OLED-панелей уже начато компанией Samsung Display на новейшей линии 8-го поколения, запущенной в ноябре 2024 года. Однако, по прогнозам аналитиков, объем поставок OLED-панелей для MacBook Pro составит от 3 до 5 миллионов штук в год. Учитывая, что линия Samsung Display рассчитана на производство 10 миллионов панелей (в эквиваленте 14.3-дюймовых дисплеев), компании потребуется привлечь дополнительных клиентов для оптимизации производственных мощностей.

Предполагается, что в новом MacBook Pro будет использована гибридная OLED-технология, аналогичная той, что применяется в последних iPad Pro. Эта технология сочетает стеклянную подложку с тонкопленочной инкапсуляцией, что обеспечивает улучшенную яркость, контрастность и энергоэффективность по сравнению с текущими моделями MacBook Pro с mini-LED экранами.

Инвестиции Samsung Display в производственную линию OLED 8-го поколения для ноутбучных панелей оцениваются примерно в $3 млрд. Китайский производитель BOE также разрабатывает технологии производства гибридных OLED-панелей, однако его линия будет более универсальной и сможет выпускать как гибридные, так и гибкие OLED-дисплеи.

Несмотря на эти планы, аналитики Минг-Чи Куо и Росс Янг утверждают, что 14- и 16-дюймовые MacBook Pro продолжат использовать mini-LED дисплеи и в 2025 году. Журналист Bloomberg Марк Гурман предполагает лишь незначительное улучшение производительности моделей 2025 года, которые будут оснащены чипами M5, M5 Pro и M5 Max, находящимися «на завершающей стадии разработки».