Найдена самая вулканически активная экзопланета

Экзопланета L 98-59 b массой примерно в половину земной может быть самой вулканически активной из всех известных астрономам планет. Более того, если наблюдения подтвердятся, она будет первой из каменистых экзопланет, у которой открыта атмосфера.

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Астрофизик Аарон Белло-Аруфе из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии и его коллеги проанализировали данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» и обнаружили свидетельства наличия у L 98-59 b атмосферы из диоксида серы. Их выводы подготовлены к публикации в The Astrophysical Journal Letters.

Близость орбиты планеты к ее родительской звезде должна крайне затруднить сохранение атмосферы.

« О д н а к о L 9 8 - 5 9 b д е л а е т о с о б е н н о й т о , ч т о о н а м о ж е т и с п ы т ы в а т ь с и л ь н о е п р и л и в н о е н а г р е в а н и е , к о т о р о е м о ж е т с т и м у л и р о в а т ь в у л к а н и з м , п о с т о я н н о п о д п и т ы в а ю щ и й а т м о с ф е р у п л а н е т ы » , — г о в о р и т Б е л л о - А р у ф е .

Такому приливному нагреву подвергается Ио — спутник Юпитера, признанный самым вулканически активным объектом в Солнечной системе. Если подтвердится сера в атмосфере L 98-59 b, то ее количество будет означать вулканизм, в восемь раз более бурный, чем на Ио, а также укажет на океан магмы в ее недрах.

Дальнейшие наблюдения «Хаббла» должны подтвердить или опровергнуть гипотезу ученых. Если они правы, то L 98-59 b станет первым случаем открытия атмосферы вокруг каменистой экзопланеты, заметил Тобиас Мейер из Оксфордского университета. Хотя странно, что в этой атмосфере нет никаких других элементов, добавил он.