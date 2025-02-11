Найдена самая вулканически активная экзопланета
Экзопланета L 98-59 b массой примерно в половину земной может быть самой вулканически активной из всех известных астрономам планет. Более того, если наблюдения подтвердятся, она будет первой из каменистых экзопланет, у которой открыта атмосфера.
Астрофизик Аарон Белло-Аруфе из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии и его коллеги проанализировали данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» и обнаружили свидетельства наличия у L 98-59 b атмосферы из диоксида серы. Их выводы подготовлены к публикации в The Astrophysical Journal Letters.
Близость орбиты планеты к ее родительской звезде должна крайне затруднить сохранение атмосферы.
«Однако L 98-59 b делает особенной то, что она может испытывать сильное приливное нагревание, которое может стимулировать вулканизм, постоянно подпитывающий атмосферу планеты», — говорит Белло-Аруфе.
Такому приливному нагреву подвергается Ио — спутник Юпитера, признанный самым вулканически активным объектом в Солнечной системе. Если подтвердится сера в атмосфере L 98-59 b, то ее количество будет означать вулканизм, в восемь раз более бурный, чем на Ио, а также укажет на океан магмы в ее недрах.
Дальнейшие наблюдения «Хаббла» должны подтвердить или опровергнуть гипотезу ученых. Если они правы, то L 98-59 b станет первым случаем открытия атмосферы вокруг каменистой экзопланеты, заметил Тобиас Мейер из Оксфордского университета. Хотя странно, что в этой атмосфере нет никаких других элементов, добавил он.