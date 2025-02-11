Космонавт Савиных рассказал о спасении вышедшей из строя станции «Салют-7»
Дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных поделился воспоминаниями о том, как участвовал в миссии по спасению орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году.
В феврале на станции, которая уже полгода летала без людей, случилось ЧП: отказала система радиосвязи, станция обесточилась и замёрзла. Было принято решение попытаться её спасти. Для этого экипаж в составе космонавта Владимира Джанибекова и бортинженера Виктора Савиных вылетел к станции на переоборудованном под эти цели космическом корабле «Союз Т-13».
«Российская газета» публикует фрагменты интервью с Савиных.
Понадобились огромные усилия, чтобы перезапустить и перенастроить приборы, поделился космонавт.
До этого никто не выполнял стыковку корабля с неуправляемым космическим телом.
«То, что сделал наш экипаж в ручном режиме, вошло в учебники. После этого стало ясно, что можно «подплывать» и ремонтировать на орбите любые аппараты», — сказал Савиных.
За этот полёт обоих космонавтов наградили орденами Ленина, а бортинженер Савиных получил вторую Звезду Героя.