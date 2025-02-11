Космонавт Савиных рассказал о спасении вышедшей из строя станции «Салют-7»

Дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных поделился воспоминаниями о том, как участвовал в миссии по спасению орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году.

В феврале на станции, которая уже полгода летала без людей, случилось ЧП: отказала система радиосвязи, станция обесточилась и замёрзла. Было принято решение попытаться её спасти. Для этого экипаж в составе космонавта Владимира Джанибекова и бортинженера Виктора Савиных вылетел к станции на переоборудованном под эти цели космическом корабле «Союз Т-13».

«Российская газета» публикует фрагменты интервью с Савиных.

Понадобились огромные усилия, чтобы перезапустить и перенастроить приборы, поделился космонавт.

До этого никто не выполнял стыковку корабля с неуправляемым космическим телом.

« Т о , ч т о с д е л а л н а ш э к и п а ж в р у ч н о м р е ж и м е , в о ш л о в у ч е б н и к и . П о с л е э т о г о с т а л о я с н о , ч т о м о ж н о « п о д п л ы в а т ь » и р е м о н т и р о в а т ь н а о р б и т е л ю б ы е а п п а р а т ы » , — с к а з а л Савиных.

За этот полёт обоих космонавтов наградили орденами Ленина, а бортинженер Савиных получил вторую Звезду Героя.