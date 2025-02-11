Samsung обогнал Xiaomi по продажам смартфонов в России

В 2024 году Samsung обогнал Xiaomi по объемам продаж смартфонов в России. По данным исследования Авито, крупнейшего российского сервиса объявлений, продажи новых смартфонов на платформе выросли на 29% по сравнению с прошлым годом, и доля таких устройств составила 24%. Самыми популярными брендами остаются Apple, Samsung и Xiaomi, однако китайские марки показывают заметный рост.

Смартфоны Apple по-прежнему остаются самыми популярными у россиян, занимая 64% рынка. В среднем их покупали за 29 000 рублей на вторичном рынке и за 63 000 рублей в новом состоянии. Samsung занял 11% продаж, обогнав Xiaomi, который оказался на третьем месте с долей 10%. Средняя цена подержанных смартфонов Samsung составила 16 000 рублей, новых — 50 000 рублей. Xiaomi в среднем продавался дешевле: 9 000 рублей за б/у модель и 23 000 рублей за новую.

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Продажи новых смартфонов на Авито выросли на 29% по сравнению с 2023 годом. Пользователи все чаще выбирают новые гаджеты, увеличив их долю в общей структуре продаж с 19% до 24%.

Наибольший рост зафиксирован у китайских брендов. Лидером оказался Infinix, чьи продажи увеличились более чем в 2,5 раза. TECNO занял второе место с ростом более чем в два раза, а на третьем месте оказался Google с приростом 25%. Apple и realme также продемонстрировали рост — на 8% и 3% соответственно.

© Avito

Средняя стоимость смартфонов в России варьируется в зависимости от региона. Самые дорогие гаджеты покупали в Москве (39 000 рублей), Симферополе (38 000 рублей) и Ростове-на-Дону (37 000 рублей). Самые доступные цены зафиксированы в Карелии (21 000 рублей), Архангельске (22 000 рублей) и Смоленске (25 000 рублей).

Продажи новых смартфонов стремительно растут в регионах. В Калининграде они увеличились в два раза, в Магнитогорске и Перми — на 69%, а в Красноярске — на 61%. Также на 53% чаще стали покупать новые смартфоны в Екатеринбурге.