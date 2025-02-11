Эксперт оценил ремонтопригодность Samsung Galaxy S25 Ultra

Автор YouTube-канала PBKreviews разобрал полностью Samsung Galaxy S25 Ultra и выяснил, насколько легко у него заменяются различные компоненты.

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Для замены экрана у Samsung Galaxy S25 Ultra необязательно даже снимать заднюю крышку. Достаточно нагреть дисплей, ослабить под ним клей, поддеть старый экран и осторожно отсоединить от нижней части экрана гибкий кабель. После этого приклейте новый дисплей и присоедините к нему кабель.

Аккумулятор у смартфона легко извлекается при помощи специальных "язычков".

© PBKreviews

Вывод

В целом Galaxy S25 Ultra получил 9 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 из 2 за внутреннюю организацию и время на ремонт, а также за простоту замены экрана. По остальным показателям у смартфона были максимальные баллы.