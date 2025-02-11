Земля вступает в новую климатическую эру

Международная группа ученых установила, что в 2024 году глобальные температуры достигли рекордно высоких значений. Это может быть сигналом о том, что планета вступает в период потепления более чем на 1,5°C. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением, играет ключевую роль в оценке климатических рисков. Дальнейший рост температуры ведет к учащению экстремальных погодных явлений, подъему уровня моря и исчезновению многих видов.

« К а ж д а я д о п о л н и т е л ь н а я д о л я г р а д у с а о з н а ч а е т б о л е е э к с т р е м а л ь н ы е п о г о д н ы е у с л о в и я и у т р а т у б и о р а з н о о б р а з и я » , — о т м е т и л п р о ф е с с о р О р е г о н с к о г о у н и в е р с и т е т а У и л ь я м Р и п п л .

По данным Всемирной метеорологической организации, 2024 год стал первым полным календарным годом, когда глобальная температура превысила отметку в 1,5°C. Однако официальное превышение порога Парижского соглашения определяется по среднему значению за 20-30 лет. На данный момент средняя температура повысилась примерно на 1,3°C — выше, чем за последние 125 тысяч лет.

Используя компьютерное моделирование, команда исследователей пришла к выводу, что разовое превышение 1,5°C может служить «ранним предупреждением» о долгосрочном изменении климата. Они полагают, что если 2024 год уже перешагнул этот рубеж, то мир, вероятно, вступил в 20-летний период потепления на уровне 1,5°C.

« П е р е с е ч е н и е э т о й о т м е т к и в 2 0 2 4 г о д у о з н а ч а е т , ч т о в б л и ж а й ш и е 1 0 л е т ч е л о в е ч е с т в о о ф и ц и а л ь н о п р е о д о л е е т э т о т р у б е ж , е с л и н е б у д у т п р и н я т ы с р о ч н ы е м е р ы п о с о к р а щ е н и ю в ы б р о с о в п а р н и к о в ы х г а з о в » , — з а к л ю ч и л и а в т о р ы и с с л е д о в а н и я .

Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата , удержание температуры в пределах 1,5°C позволит избежать самых катастрофических последствий глобального потепления. Однако 2024 год уже показал возможную реальность будущего: разрушительные ураганы, пожары и наводнения нанесли огромный экономический ущерб.

Ученые: В ближайшие пару лет Землю ждет планетарная катастрофа

Ученые предупреждают, что потепление на 1,5°C грозит уничтожением до 90% коралловых рифов и повышает риск исчезновения 14% наземных видов. Если температура продолжит расти до 2°C, это может привести к таянию арктических льдов и вечной мерзлоты, высвобождению метана и повышению уровня мирового океана на несколько метров.