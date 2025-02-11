iQOO Neo 10 сравнили с прошлогодним Neo 9

В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live протестировали смартфоны IQOO Neo 9 и Neo 10.

© YouTube/DimaViper Live

Комплектация у Neo 9 и 10 одинаковая. Это чехол, кабель, зарядка на 120 Вт. На экране сразу есть защитная плёнка.

iQOO Neo 10 запустился, естественно, быстрее. Он работает на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Neo 9 — на Snapdragon 8 Gen 2.

С точки зрения экрана практически ничего не поменялось. Процессор стал мощнее, греться он стал тоже меньше под нагрузкой. При этом батарея стала разряжаться в AnTuTu быстрее. Результаты тестирования устройств — ниже.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

По части камер тоже не поменяли особо ничего. На задний основной модуль можно записывать видео максимум в 8К, а на фронтальный — в 1080p 30 к/с. Примеры фотографий вы можете увидеть выше.

Аккумулятор у IQOO Neo 9 на 5160 мАч, у Neo 10 — на 6100 мАч.

Вывод

Оба смартфона — это довольно бюджетные решения с хорошими процессорами. Вы получаете также экран с частотой обновления 144 Гц, матрицу AMOLED. У Neo 10 более приятный сканер отпечатков, дисплей у него стал чуть ярче.