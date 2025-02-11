Роскомнадзор предупредил о временном сбое у операторов связи

Утром 11 февраля на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика - ММТС-9 - произошел недолгий сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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Сбой электропитания произошел на точке межоператорского обмена интернет-трафика, расположенной в Москве на улице Бутлерова. В Роскомнадзоре отметили, что из-за этого у некоторых операторов связи могли возникнуть временные трудности.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что сбой не затронул весь узел. Инцидент не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика.

Масштабный сбой в работе Рунета произошел 24 января. Пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов и мессенджеров. В Роскомнадзоре тогда сообщили о «кратковременном нарушении связности» в Рунете. Работа сети была оперативно восстановлена.