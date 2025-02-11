Под картиной Пикассо нашли загадочный портрет женщины

Специалистам удалось обнаружить портрет неизвестной женщины, который был скрыт под верхним слоем картины "Портрет Матео Фернандеса де Сото" испанского художника Пабло Пикассо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на лондонскую галерею Курто.

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По данным телеканала, открытие было сделано во время изучения полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования картины в рамках ее подготовки к выставке.

" П о р т р е т ж е н щ и н ы б ы л у т е р я н , к о г д а Пикассо, вероятно, несколько месяцев спустя, в 1901 году нарисовал поверх него картину, изображающую своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото", – говорится в публикации.

При этом замдиректора галереи Барнаби Райт отметил, что личность женщины на нижнем слое картины еще не удалось установить.

" О н а м о г л а б ы т ь п р о с т о к е м - т о , к т о п о з и р о в а л Пикассо <...> она могла быть возлюбленной, могла быть подругой", – добавил он.

Замдиректора галереи отметил, что, согласно рентгенографическому анализу, Пикассо использовал холст от трех до четырех раз, продолжая писать поверх своих ранних работ. По мнению Райта, создав поверх портрета дамы картину в холодных тонах, испанский художник сменил не только сюжет, но и стиль работы.

Также он рассказал, что опытному специалисту удастся заметить скрытую часть портрета, поскольку ее выдают следы движений кистью по холсту.

Ранее сообщалось, что картина, которую торговец Луиджи Ло Россо нашел подвале дома на Капри в 1962 году, оказалась подлинной работой Пикассо. Обнаружив полотно, мужчина решил забрать холст с собой в Помпеи. После этого на протяжении нескольких десятилетий картина висела на стене в его гостиной.

На холсте изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая когда-то была музой Пикассо. В левом верхнем углу полотна поставлена подпись знаменитого художника.