Челябинский метеорит изучили с помощью технологий дополненной реальности

Специалисты Уральского геологического музея УГГУ разработали приложение дополненной реальности для изучения и демонстрации фрагментов челябинского метеорита.

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" С н а ч а л а д л я с о з д а н и я A R - о б р а з а к о н к р е т н о г о о б л о м к а н а о с н о в е с о т е н ф о т о с н и м к о в с р а з н ы х р а к у р с о в с о з д а е т с я 3 D - м о д е л ь . Б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с н и м к о в п о з в о л я е т д е т а л ь н о о т р а з и т ь о с о б е н н о с т и м о р ф о л о г и и п о в е р х н о с т и ф р а г м е н т а . З а т е м р а з р а б а т ы в а е т с я с п е ц и а л ь н о е п р и л о ж е н и е , к у д а п о м е щ а е т с я э т а м о д е л ь . Д л я е г о с о з д а н и я и с п о л ь з о в а л а с ь п л а т ф о р м а , к о т о р а я п р и м е н я е т с я в т о м ч и с л е в р а з р а б о т к е к о м п ь ю т е р н ы х и г р " , - п о я с н и л с п е ц и а л и с т п о у ч е т у А р т е м А м е л и н .

Изучение метеорита методом дополненной реальности позволило выдвинуть предположение, что часть представленных фрагментов интенсивно вращалась в горизонтальной плоскости во время пролета через атмосферу.

" Н а э т о у к а з ы в а е т г л а д к а я п о в е р х н о с т ь к о н у с а о р и е н т и р о в а н н о г о ф р а г м е н т а . Н а п о в е р х н о с т и т е х , ч т о н е и с п ы т ы в а л и в р а щ е н и е , ч е т к о в и д н ы п р я м о л и н е й н ы е б о р о з д ы в ы д у в а н и я , в о з н и к ш и е п р и н а г р е в е и с р ы в а н и и в о з д у ш н ы м и п о т о к а м и в е щ е с т в а м е т е о р и т а в о в р е м я п о л е т а н а с в е р х з в у к о в о й с к о р о с т и " , - р а с с к а з а л и в Г о р н о м .

AR-образы вошли в иллюстрированную книгу, посвященную коллекциям музея, и доступны для просмотра и изучения всеми желающими.

Напомним: 15 февраля будет 11 лет, как на территории Челябинской области упали фрагменты небольшого метеороида, который разрушился при торможении в атмосфере Земли. Была пятница, примерно в 9.20 утра по местному времени. По оценкам НАСА, это было самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. События такого масштаба случаются примерно раз в сто лет. Первые осколки нашли спустя несколько дней. Позднее в озере Чебаркуль обнаружили самый крупный кусок - 570 килограммов.