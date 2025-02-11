Челябинский метеорит изучили с помощью технологий дополненной реальности
Специалисты Уральского геологического музея УГГУ разработали приложение дополненной реальности для изучения и демонстрации фрагментов челябинского метеорита.
"Сначала для создания AR-образа конкретного обломка на основе сотен фотоснимков с разных ракурсов создается 3D-модель. Большое количество снимков позволяет детально отразить особенности морфологии поверхности фрагмента. Затем разрабатывается специальное приложение, куда помещается эта модель. Для его создания использовалась платформа, которая применяется в том числе в разработке компьютерных игр", - пояснил специалист по учету Артем Амелин.
Изучение метеорита методом дополненной реальности позволило выдвинуть предположение, что часть представленных фрагментов интенсивно вращалась в горизонтальной плоскости во время пролета через атмосферу.
"На это указывает гладкая поверхность конуса ориентированного фрагмента. На поверхности тех, что не испытывали вращение, четко видны прямолинейные борозды выдувания, возникшие при нагреве и срывании воздушными потоками вещества метеорита во время полета на сверхзвуковой скорости", - рассказали в Горном.
AR-образы вошли в иллюстрированную книгу, посвященную коллекциям музея, и доступны для просмотра и изучения всеми желающими.
Напомним: 15 февраля будет 11 лет, как на территории Челябинской области упали фрагменты небольшого метеороида, который разрушился при торможении в атмосфере Земли. Была пятница, примерно в 9.20 утра по местному времени. По оценкам НАСА, это было самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. События такого масштаба случаются примерно раз в сто лет. Первые осколки нашли спустя несколько дней. Позднее в озере Чебаркуль обнаружили самый крупный кусок - 570 килограммов.